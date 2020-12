Kilterin koulu etäopetukseen koronan takia

Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin koulussa oli todettu viimeisten parin viikon aikana todettu 17 positiivista COVID-19 -tapausta. Tästä syystä tartuntataudeista vastaava lääkäri päätyi kaikkien oppilaiden ja koko henkilökunnan seulontaan. Seulonta käynnistyi perjantaina 4.12. Perjantaina otetuista 316 näytteestä löytyi 17 uutta positiivista tapausta. Tapaukset ovat eri luokilta ja luokka-asteilta. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta selkeää tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu. Näin ollen epäillään koulussa tapahtuneen useita jatkotartuntoja. Kaikkien todettujen tapausten lähikontaktit kartoitetaan ja asetetaan karanteeniin.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen suositteli Kilterin koulun kaikkien oppilaiden siirtämistä etäopetukseen 7. - 20.12.2020 väliseksi ajaksi. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske tekee päätöksen etäopetukseen siirtymisestä välittömästi ajalle 7.-20.12.2020. Oppilaille ja huoltajille on tiedotettu etäopetukseen siirtymisestä Wilman kautta.

Kilterin koulu on 550 oppilaan ja 50 opettajan 7.-9.-luokkien yläkoulu. Osa oppilaista on ollut karanteenissa aikaisemmin todettujen tapausten vuoksi. Heidän osaltaan seulonta jatkuu ensi viikolla. Huoltajille toimitetaan ohjeet testeihin hakeutumisesta samoin kuin niille oppilaille, joita ei ole vielä testattu. Tavoitteena on järjestää erillinen testaus karanteenissa oleville ensi viikolla.