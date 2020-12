Veturin upouudessa päiväkodissa Tikkurilassa liikennöivät pienet raitiovaunut, metrojunat, höyryjunat ja resiinat

Tikkurila on Vantaan suosituimpia ja nopeimmin kasvavia alueita. Tikkurilan suuralueella asuu tällä vajaat 3000 varhaiskasvatusikäistä lasta, ja arvioiden mukaan luku kasvaa reilulla 600 vuoteen 2030 mennessä. Nämä erittäin tervetulleet pienet asukkaat tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta, ja sitä tarjotaan syyskuusta lähtien monien muiden päiväkotien rinnalla Veturin päiväkodissa Tikkurilassa.

Veturin päiväkoti avasi ovensa syyskuussa 2020, ja tällä hetkellä siellä leikkii ja oppii päivittäin noin 75 lasta. Päiväkotia suunniteltaessa otettiin oppia aikaisemmista vastaavista projekteista esimerkiksi materiaalien ja akustiikan suhteen. Pehmeät pinnat, tekstiilimatot ja miellyttävä ääniympäristö luo viihtyisyyttä sekä pienille oppijoille että päiväkodin työntekijöille.

Kun Vantaalla suunnitellaan päiväkoteja, on muuntojoustavuus erityisen tärkeää. Veturin siirtoseinät ja liikuteltavat kalusteet mahdollistavat tilojen sopeuttamista toiminnan tarpeiden mukaan. Jos eteiseen haluaa tehdä leikkinurkkauksen, on se helposti toteutettavissa! Sisältä löytyy isompaa tilaa vauhdikkaisiin leikkeihin mutta tarpeen tullen myös pieniä tiloja rauhallista oleskelua varten.

– Täällä tilat mahdollistavat, eivät rajoita. Opettajia rohkaistaan käyttämään luovuuttaan ja kokeilemaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja. He poimivat ideoita lapsilta ja vain mielikuvitus on rajana, päiväkodinjohtaja Mari Koski iloitsee.

Vantaalla on käytössä kahden kasvattajan malli, mikä tarkoittaa, että jokaisella asuinalueella on kaksi lapsiryhmää ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Ryhmät voivat työskennellä yhdessä mutta myös erikseen. Tässä suositussa pedagogisessa työskentelymallissa opettajat voivat vertailla eri työtapoja ja yhdessä suunnitella toimintaa. Tämä onnistuu erityisen hyvin, kun tilat ovat muunneltavissa tarpeiden mukaan.

Milja 4 v j Sofie 5 v ovat Resiinoja. Heidän mielestään päiväkodissa hauskinta on trampoliini ja jumppasalin esteet.

– Pihan liukumäki on kiva, ja tykkään myös keinua. Päästiin myös labyrintin läpi, eikä eksytty, Sofie riemuitsee.

Milja 4 v ja Sofie 5 v ovat innoissaan uudesta päiväkodistaan

Päiväkodissa on tilaa 130–160 lapselle. Niin iso määrä lapsia samassa päiväkodissa kuulostaa ehkä hurjalta, mutta iso päiväkoti ei suinkaan tarkoita, että lapsiryhmät olisivat suuria tai arki kaoottista. Lapsiryhmän omat tilat mahdollistavat arjen omassa tutussa ympäristössä, silti tilava päiväkoti tarjoaa puitteet monipuoliselle toiminnalle. Veturissa on työpajatila, missä lapset pääsevät nikkaroimaan, tekemään vesitutkimuksia ja havainnoimaan eri materiaaleja ja värejä tutkivan oppimisen kautta. Kovassa käytössä on myös liikuntasali, josta löytyy paljon erilaisia välineitä, mm. trampoliini ja esteitä.

Keskeinen mutta rauhallinen sijainti Tikkurilan keskustassa mahdollistaa (normaalioloissa) myös oppimisympäristöjen laajentamisen kirjastoihin, puistoihin ja luontoon. Kaikki tarjoavat lapsille runsaasti tekemistä ja tarkkailtavaa!

Asianmukaiset tilat helpottavat hallinnollista työtä, vanhempien kohtaamista ja varhaiskasvatuksen suunnittelua. Niissä on otettu huomioon myös esim. puheterapeutin tarpeet.

Koski painottaa, että Veturissa keskeinen ajatus on eri vahvuuksia hyödyntämällä kehittää oppijoiden yhteistyötä ja erilaisuuden arvostusta. Varhaiskasvatus on kaikille lapsille yhteinen, ja kuitenkin jokaiselle yksilöllisesti räätälöity. Päiväkodissa toimii erityisryhmä, jossa on tällä hetkellä kymmenen paikkaa. Hiekkaharjussa ja Yrttipihan päiväkodeissa aikaisemmin toimineet erityisryhmät on siirretty Veturiin, missä tilat on suunniteltu erityislasten tarpeita silmällä pitäen. Myös henkilökunnan mukavuus ja työergonomia on otettu tiloissa huomioon.

Iina 5 v ja Alina 4 v viihtyvät Veturin päiväkodissa

– Parasta päiväkodissa on hyvä ruoka, uudet lelut ja ihana hämäkkikeinu, joka antaa hurjan vauhdin, sanoo Iina, 5 v.