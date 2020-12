Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi uusien vapaa-ajan tilojen sijoittumisen Kivistön palvelukeskittymään

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Kivistön palvelukeskittymän tilaohjelman, jonka myötä vapaa-ajan tiloja sijoittuu tulevaisuudessa palvelukeskittymään. Lautakunta hyväksyi kaupunkikulttuurin toimialan talouden käyttösuunnitelman, taiteen perusopetuksen maksuhuojennukset, noutamatta jääneiden varausten maksun asettamisen kirjastoon, määrärahojen jaon eri avustuslajeille sekä avustuksia vuosille 2020 ja 2021.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Kivistön palvelukeskittymän päivitetyn tilaohjelman, jonka mukaan vuokrataan uudet suuremmat tilat kirjastolle, nuorisolle, kulttuurille ja asukaspalveluille rakennettavasta palvelukeskittymästä. Uuden palvelukeskittymän rakentaa Kivistöön Lehto Tilat Oy, jonka kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen ehtona on, että julkisille palveluille vuokrataan tilaa keskittymästä. Yhteensä tiloja vapaa-ajan palveluille palvelukeskittymään tulee yli 1700 neliömetriä.



Lautakunta hyväksyi muutokset maksuhuojennuksiin kuvataidekoulussa ja musiikkiopistossa. Jatkossa maksuhuojennusta saa maksuhuojennushakemuksen ja perustoimeentulotukipäätöksen myötä siten, että huojennus maksuista on 75–100 %. Myös oppilaitosten sisaralennukset yhtenäistetään siten, että molemmissa oppilaitoksissa sisaralennusta saa jo toisesta perheen lapsesta 25 % ja 50 % kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista.



Helmet-kirjastoissa valmisteltu noutamattomasta varatusta aineistosta perittävä maksu sai myös lautakunnan hyväksynnän. Maksu on euro jokaisesta noutamatta jääneestä varauksesta. Maksua ei peritä lapsiasiakkailta, kotipalvelun asiakkailta, joustoasiakkailta eikä yhteisöasiakkailta, kuten kouluilta ja päiväkodeilta. Maksun tavoitteena on kannustaa asiakkaita huolehtimaan varaustensa noudosta tai peruuttamisesta aineiston kierron ja varausjonojen nopeuttamiseksi. Samalla henkilöstön työaikaa vapautuu noutamattomien varausten käsittelylogistiikasta muihin tehtäviin.



Lautakunta kuuli katsauksen ajankohtaiseen koronavirustilanteeseen, selostuksen toimialan järjestötiloista sekä tietoa Kukonnotkon leirikeskuksen palvelumallista. Se jakoi myös ensi vuoden avustusrahat eri kohteille kulttuuripalveluiden 1 313 695 euron, liikuntapalveluiden 1 332 743 euron ja paikalliselle kansalaistoiminnalle sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille tarkoitetun 881 000 euron suuruisesta määrärahasta.

Vapaa-ajan lautakunnan päätökset määrärahoista ja avustuksista

Kulttuuripalveluihin tarkoitetun avustusmäärärahan jako

Teatteri- ja orkesterituki 497 000 euroa

Ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot 120 000 euroa

Taiteen perusopetus 240 000 euroa

Taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset 101 850 euroa

Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset 48 000 euroa

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset 96 845 euroa

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien

Kaupunkimarkkinointituki 130 000 euroa

Taiteilija-apurahat 60 000 euroa

Vantaan kulttuuripalkinnot 20 000 euroa

Liikuntapalveluihin tarkoitetun avustusmäärärahan jako

Toiminta-avustus liikuntajärjestöille 400 000 €

Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan 42 000 €

Harrasteliikunnan ohjaajatuki 330 743 €, josta

Sporttia kaikille -toiminnot 142 000 € Urhea yläkoulutoiminnan ohjaajakulut 85 000 € koulujen ja päiväkotien kerhotoiminnot, hankkeiden harrasteryhmät ja -tapahtumat 40 000 € muut harrasteliikuntaryhmät ja –tapahtumat 63 743 €

Vuokratuki 375 000 €

Vantaan markkinointituki liikuntaan 150 000 €

Avustusmäärärahan jakaminen paikalliseen kansalaistoiminnan kohdeavustusten ja merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden kesken

varata paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksiin 100 000 euroa ja merkittävää yhteiskunnallista

työtä tekevien toimijoiden toiminta-avustuksiin 781 000 euroa

Määräraha vuoden 2021 taiteilijavaihtoa varten Taiteilijatalo Gjutarsissa

varata yhteensä 5 000 euroa, josta 3 000 euroa Gjutarsin taiteilija-ateljeen vierailevien taiteilijoiden vuoden 2021 apurahoihin ja 2 000 euroa Vantaan Taiteilijaseura ry:n muihin kuluihin

Harrasteliikunnan ohjaajatuet 2020

Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry, 570 €, kaikille avoimien nettijumppien ohjaajakuluihin 12.11.-31.12.2020

Vantaan Hiihtoseura ry, 525 €, kaikille avoimien seniorisauvakävelykeskiviikkojen ja sauvakävelyklinikan ohjaajakuluihin 17.12.- 31.12.2020

Harrasteliikunnan ohjaajatuet 2021

Etelä-Vantaan Urheilijat ry, 675 €, Avoimien ja maksuttomien kiekkokoulujen ohjaajakuluihin 1.1.-30.1.2021

Koivukylän Palloseura ry, 3 103,40 €, 9-11-vuotiaille erityislapsille suunnatun soveltavan liikunnan ryhmän ohjaajakuluihin 1.1.-31.10.2021

Korson Kaiku ry, 1 200 €, Kaikille avoimen 6-8 -vuotiaiden salibandykerhon ohjaajakuluihin 2.1.2021-31.5.2021

Urhea sr, 42 234 €, Vantaan yläkoulujen Urhea-valmennuksen järjestämiseksi 1.1.- 19.5.2021

Vantaan Hiihtoseura ry, 2 700 € kaikille avoimien seniorisauvakävelykeskiviikkojen ohjaajakuluihin 1.1.-28.4.2021

Vantaan markkinointituki liikuntaan 2021

Vantaan Hiihtoseura ry:lle 10 000 € maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailun järjestämiseksi 12.-13.1.2021.

Vantaan Keilailuliitto ry:lle 9 000 € keilauksen miesten SM-kisojen järjestämiseksi 30.5.2021.

Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 2020

Somfin ry:lle 1 920 € jalkautuvan työn kuluihin Länsi-Vantaalla ajalla 30.11.-31.12.2020

Mopoilevat nuoret ry:lle jatkoaika avustuksen käytölle 31.12.2020 saakka

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset 2020

Painonhallinnan vertaistukiyhdistys ry 200 euroa

Nicehearts ry 2 233,23 euroa

Håkansbölen kartanon kummit ry 1 550 euroa

Vantaan A-kilta ry 4 650 euroa

Vantaan Järjestörinki ry 4 969, 20 euroa

Vantaan Lastenliitto ry 1 000 euroa

Vantaan ja Keravan allergia- ja astmayhdistys ry 250 euroa.

Avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille 2021