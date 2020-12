Futsalin ratkaiseva MM-karsintaottelu tänään Vantaalla

Suomen futsalmaajoukkue valmiina illan peliin.

Suomen futsalin miesten A-maajoukkue kohtaa tänään Serbian viimeisessä ja ratkaisevassa MM-karsintaottelussa.

Futsalin MM-karsintaottelu Suomi-Serbia pelataan Vantaan Energia Areenalla ilman yleisöä klo 18.15 alkaen. Ottelussa noudatetaan tiukkoja koronaturvallisuustoimia, ja tapahtuma toteutetaan UEFA Return to Play -protokollan mukaisesti, jonka myös THL on hyväksynyt. Suomen kotiottelua on jouduttu siirtämään jo toistamiseen koronavirustilanteen takia.

”Upeaa, että saamme vihdoin pelattua tämän ottelun, vaikka ajat ovat koronavirustilanteen osalta haastavat. Hienoa, että Vantaa ja Energia Areena saavat toimia MM-karsintaottelun näyttämönä”, iloitsee Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Perjantaina 6.11. pelattiin ensimmäinen karsintaottelu Kragujevacissa Serbiassa, jossa Serbia oli kotikentällään niukasti parempi maalein 1–0. Otteluparin voittaja yhteismaaleilla etenee Liettuan MM-kisoihin, jotka siirrettiin vuodella eteenpäin syksyyn 2021.

Alkuvuodesta Suomi eteni MM-jatkokarsintoihin, kun se pelasi tasapelit lajin suurmaita Italiaa ja Portugalia vastaan sekä voitti Valko-Venäjän. Ensi syksynä pidettävissä MM-kisoissa pelaa 24 joukkuetta. Euroopasta pääsee kisoihin kuusi maata. Kazakstan, Venäjä, Espanja ja Portugali ovat jo varmistaneet paikkansa MM-lopputurnauksessa. Viimeisestä kahdesta paikasta taistelevat Suomen ja Serbian lisäksi Kroatia ja Tsekki.

Peliä voi seurata suorana lähetyksenä Yle TV2 klo 18.15 tai Yle Areenasta klo 18 alkaen.