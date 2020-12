Rikotaan Rajoja -striimikeikalla 17.12. Jesse Markin ja MC Cepari

Vallitsevien olosuhteiden takia emme voi juuri nyt kokoontua yhteen nauttimaan livemusiikista, joten vuoden loppuhuipennukseksi järjestettiin vielä Rikotaan Rajoja -striimikeikka.

Torstaina 17.12. klo 19 alkavassa maksuttomassa suorassa lähetyksessä halutaan korostaa ihmisten tasavertaisuutta sekä tuoda voimaa ja iloa kaikille.

Rikotaan Rajoja klubi striimataan osoitteessa vantaakanava.fi

Esiintymässä:

JESSE MARKIN

Huimassa nousukiidossa oleva räppäri ja laulaja, jonka toinen pitkäsoitto ilmestyy keväällä 2021. Albumin ensimmäinen ”Stars in Your Eyes” -single julkaistiin syyskuussa ja kertoo siitä, miten jokainen meistä yrittää rakentaa itselleen sekä rakkaimmilleen jotain aitoa ja kestävää. Kaksi Emma-palkintoakin pokannut artisti lähettää kuulijoilleen ajankohtaiset terveiset: “Kulunut vuosi on ollut raskas. Välillä on tuntunut että pelko, viha ja ennakkoluulot ovat ainoat asiat, jotka ympäröivät meitä. Samaan aikaan olemme kuitenkin todistaneet että yhdessä olemme vahvempia ja olemme kaikki samassa veneessä”.

Katso Jessa Markinin video Youtubessa.

MC CEPARI

MC Cepari on CP-vammainen suomiräppäri, joka räppää omasta elämästään, vammaisuudesta ja yhteiskunnasta. Ceparin räppi on kekseliästä ja rajua ilmaisua, joka murentaa yhteiskunnan asettamaa vammaisen muottia. Lauluissa on vihaisuutta ja turhautumista, mutta myös toivoa ja huumoria.

Kuuntele MC Ceparin biisi Youtubessa.

Tapahtuman toteuttavat Vantaan kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut kumppaneinaan Nuorisoyhteistyö Seitti sekä ideanikkarina jatkava vantaalainen kaupunkiaktiivi Riku Silander.

Kuva: Tero Ahonen