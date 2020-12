Tulostuspalvelu loppuu Lumon, Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastoista vuodenvaihteessa

Tulostuspalvelun lopettaminen kolmesta kirjastosta on osa kaupungin säästöohjelmaa.

Tikkurilan, Myyrmäen ja Lumon kirjastojen tulostuspalvelu lopetetaan 1.1.2021. Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastojen lähellä sijaitsevissa Vantaa-Infon toimipisteissä on mahdollisuus käyttää tietokoneita, kirjastojen laitteiden kaltaisia monitoimilaitteita sekä saada opastusta näiden käyttöön. Korson Vantaa-infossa ei ole tulostuspalvelua, ja lähin tulostuspalvelua tarjoava kirjasto on Koivukylässä. Tulostuspalvelun saamista Korson Vantaa-infoon selvitellään.

Korona-aikana Vantaa-infojen asiakaskoneet on varattu vain viranomaisasiointiin. Asiakaskoneilla on huomioitu turvallinen asiointietäisyys, jokaiselle asiakaspäätteelle on varattu oma tila ja osa koneista on tästä syystä pois käytöstä.

Käytännöt Vantaa-infon asiakaskoneilla koronaepidemian aikana.

Tukea verkkoasiointiin ja opastusta digilaitteiden käyttöön antavat myös muut kaupungin toimijat, järjestöt ja yritykset Vantaalla.

Asiointi kirjastoissa koronarajoitusten aikana.

Uutista muokattu 14.12.2020 klo 15:17: lisätty tietoa Korson Vantaa-infon tulostuspalvelun tilanteesta.