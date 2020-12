Vantaan ammattiopisto Varian opetuskäyttöön uusi lentokone

Vantaan kaupunki on hankkinut ammattiopisto Varian opetuskäyttöön uuden lentokoneen. Keskiviikkona 16.12.2020 Helsinki-Vantaalle saapuva kone täydentää merkittävästi opetuksessa käytettävää lentokonelaivuetta.

Vantaan ammattiopisto Varia järjestää huoltohenkilöstön B1-lupakirjaan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet työskentelevät esim. lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavissa yrityksissä. Variassa opiskelee tällä hetkellä noin 100 tulevaa lentokoneasentajaa.

Opetusta varten hankittu CANADAIR CRJ-200LR on pieni liikenneluokan lentokone. Se soveltuu lentokoneasennuksen, avioniikka-asennuksen ja lentokonehuoltotyön opetukseen. Varian rehtori Pekka Tauriainen ynnää hankinnan positiivisia vaikutuksia: ”Konehankinta mahdollistaa myös aikaisempaa laajemman maahuolinta- sekä matkustamohenkilökunnan koulutuksen toteutuksen. Kaikki nämä koulutukset ovat ilmailualan toiminnan ytimessä, joten Varia pystyy kouluttamaan entistä paremmin ja laajemmin alan toimijoita.”

Varian logoin teipattu kone saapuu Vilnasta Helsinki-Vantaalle keskiviikkona 16.12.2020. Tarkka aika selviää lentosuunnitelman varmistuttua.

”Konehankinnalla on Varialle iso merkitys. Olemme myös huojentuneita siitä, että tämä monimutkainen hankintaprosessi saadaan päätökseen. Odotamme innolla uuden koneen käyttöönottoa opetukseen.”, kertoo Tauriainen. ”Kiitos myös opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionavustuksen myöntämisestä tärkeään hankintaan.”

CRJ200 perustuu CL600 liikesuihkukoneeseen, jonka runkoa on pidennetty noin kuusi metriä. Koneessa on 50 matkustajapaikkaa. CL600 on myös Suomessa käytetty konetyyppi. Koneesta edelleen kehitettyjä CRJ700, CRJ900 ja CRJ100 malleja valmistetaan edelleen.