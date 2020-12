Vantaan kulttuuripalkinnot Emma Salokoskelle ja Vantaan Näyttämölle

Muusikko Emma Salokoski palkittiin ansioituneen taiteilijan kulttuuripalkinnolla. Vantaan Näyttämö sai kulttuuripalkinnon merkittävästä kulttuuriteosta.

Vantaan kulttuuripalkinnot myönnettiin Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020. Molemmat palkinnot ovat 10 000 euroa.

Ansioituneen taiteilijan palkinto myönnetään Vantaalla vakituisesti asuvalle, taiteellisen lahjakkuutensa osoittaneelle taiteilijalle. Kulttuuripalkinto merkittävästä kulttuuriteosta taas on tunnustus taidekentän elävöittämisestä, ja se voidaan myöntää kaupungissa toimivalle yhteisölle tai henkilölle.

Emma Salokoski – tulkitsija ja monipuolinen ammattilainen

Muusikko Emma Salokoski kertoo tarinoita säveltäen ja sanoittaen, perinteestä ammentaen ja uutta luoden. Hän voi nousta lavalle yksin tai ison kokoonpanon edessä, solistina tai kuoronjohtajana. Ansioituneen taiteilijan kulttuuripalkinnolla Vantaan kaupunki onnittelee Emma Salokoskea hänen tähänastisesta hienosta urastaan.

Sekä kriitikoiden että yleisön arvostama Salokoski aloitti uransa 1990-luvun loppupuolella musiikkiteatterin parissa. Hän on esiintynyt solistina useissa eri kokoonpanoissa, muun muassa Emma Salokoski Ensemble - ja Quintessence-yhtyeissä. Vuonna 2006 Salokoski palkittiin Emma-gaalassa vuoden naissolistina. Taitava ja muuntautumiskykyinen muusikko on vieraillut lukuisten artistien levyillä ja keikoilla.

Salokoski on opiskellut musiikkia niin Suomessa kuin ulkomailla, ja hän valmistunut laulupedagogiksi tanskalaisesta Complete Vocal Institutesta. Salokoski johtaa Emma Salokoski Voices -kuoroa ja tekee poikkitaiteellista työtä säveltäjänä ja konseptualistina.

Emma Salokoski Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen tähtivieraana äitienpäivän toivekonsertissa 2020.

Vantaan Näyttämö – pitkäjänteistä tekemisen paloa

Vantaan kulttuuripalkinnon merkittävästä kulttuuriteosta saavat tänä vuonna Vantaan näyttämö ja Navethalia.

Vantaan Näyttämöyhdistys ry perustettiin vuonna 1974 ja rekisteröitiin kaksi vuotta myöhemmin. Siitä saakka harrastajateatterissa on tehty työtä laadukkaiden esitysten eteen. Nykyään Vantaan Näyttämön riveissä on noin 100 innokasta jäsentä. He osallistuvat aktiivisesti kaikkeen teatterin tekemiseen: lavastukset, puvustukset ja valot esityksiin tehdään omin voimin.

Yhdistyksen kesäteatteritoiminta alkoi vuonna 1986, jolloin teatteri esitti Vantaan historian ensimmäisen kesänäytelmän. Toisesta kesäteatterivuodesta lähtien esitykset on pidetty Sandkullan tilan vanhalla navetalla eli Navethaliassa.

Navethalian tiloihin 1990-luvun alussa tehty remontti mahdollisti vakiintuneemman ja suunnitelmallisemman teatteritoiminnan. Tuotteliaimmillaan Vantaan Näyttämö tarjosi teatterin ystäville lähes 10 ensi-iltaa vuodessa. 2000-luvulle tultaessa vuotuisten ensi-iltojen määrä vakiintui kolmeen.

Vantaan Näyttämön kesäteatteriesitykset ovat sen päätuotantoja. Monille vantaalaisille kesäteatteri Navethalian penkeillä on odotettu osa kesää.