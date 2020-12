Öppna daghem hålls stängda och invånarparkerna fungerar utomhus fram till 10.1.2021

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset beslöt 10.12.2020 att fortsätta begränsningarna som togs i bruk 27.11.2020:

Öppna daghem och mötesplatser är stängda fram till 10.1.2021

Invånarparkernas verksamhet hålls utomhus fram till 10.1.2021

Uppmärksamma säkerhetsavstånd samt god hand- och hosthygien i invånarparkerna. Vuxna eller barn med symptom får inte komma till parken.

Avoimet päiväkodit pysyvät suljettuina ja asukaspuistot toimivat ulkotiloissa 10.1.2021 asti

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti 10.12.2020 jatkaa 27.11.2020 voimaan tulleita linjauksia:



Avoimet päiväkodit ja avoimet kohtaamispaikat pysyvät suljettuina 10.1.2021 asti

Asukaspuistot toimivat kokonaan ulkotiloissa 10.1.2021 asti

Asukaspuistojen ulkotiloissa on muistettava turvavälit, käsihygienia ja yskimisohjeet. Oireilevat aikuiset tai lapset eivät saa tulla puistoon.

Open day care centers remain closed, and residential parks are functioning outdoors until January 10th, 2021

The metropolitan areas’ coordination group for the coronavirus has decided on December 10th, 2020 to continue the restrictions that were adopted on November 27th, 2020:

Open day care centers and meeting places will be closed until January 10th, 2021

Residential parks will be functioning only outdoors until January 10th, 2021

Please remember safety distances and good hand hygiene as well as coughing instructions when visiting residential parks. Children or adults who have symptoms are not allowed to come to a residential park.