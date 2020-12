Hämeenlinnanväylän muutosten suunnittelu on edennyt – uudet suunnitelmaluonnokset kommentoitavana

Hämeenlinnanväylälle ja sen tuntumaan ollaan tekemässä muutoksia, mitä varten on laadittu katusuunnitelmia.

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa ja Helsinki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia. Samalla laaditaan liikenneväylien asemakaavoja.

Muutoksia koskevat suunnitelmaluonnokset olivat edellisen kerran nähtävillä kesäkuussa, minkä jälkeen niitä on edelleen tarkennettu ja täydennetty.

Suunnitelmiin voi tutustua osallistuvavantaa.fi-sivuilla ja kaupungin verkkosivuilla.

Suunnitelmia voi kommentoida 30.12.asti.