Joulupostia ikäihmisille -kampanja keräsi 4383 joulukorttia Vantaalla

Kampanjassa kerättiin joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Kampanjaan osallistui yhteensä 117 kuntaa.

Suomen iloisin ja suurin joulukorttikampanja keräsi 4383 joulukorttia ikääntyneille Vantaalla. Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjesti yhteistyökumppaneineen Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11.–11.12.2020 yhtä aikaa 117 paikkakunnalla. Kampanjassa kerättiin joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Vantaalla kerätyt kortit jaetaan kotihoidon ja palvelutalojen asukkaille jouluksi.

Ensi kertaa maanlaajuisesti järjestetty Joulupostia ikäihmisille -kampanja keräsi kaikkiaan 146 185 korttia ikääntyneille. Tavoitteena oli kerätä 50 000 joulukorttia ilahduttamaan ikäihmisiä – etenkin heitä, joilla hyvän joulun toivotukset ovat niukassa. Kortteja kertyi lopulta niin paljon, että niitä on riittänyt jaettavaksi myös senioritaloihin, vammaisten asumisyksiköihin sekä terveyskeskusten vuodeosastoille. Kortteja on lähetet­ty kampanjaan osallistuneilta paikkakunnilta myös naapurikuntiin, jotka eivät ehtineet ilmoittautua mukaan keräykseen.

– Lähetettyjen joulukorttien määrä on vaikuttava. Se kertoo siitä, että ihmiset haluavat ilahduttaa lähimmäisiä ja kokea yhteisöllisyyttä. Kansalaisissa on paljon välittämisen potentiaalia, Siskot ja Simot ry:n toiminnanjohtaja Eero Väisänen sanoo.

Joulukortteja tehtiin kansalaisopistoissa, kirjastoissa, kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja kodeissa. Kampanjan suojelija tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui myös puolisonsa Jenni Haukion kanssa korttikeräykseen.

– Kampanjaan osallistuneilla paikkakunnilla on tehty hienoa työtä tämän hyvän mielen kampanjan mahdollistamiseksi. Olemme saaneet paljon iloista palautetta kampanjasta, joka on näin suuressa mittakaavassa luonut hyvää joulumieltä valtakunnallisesti, kampanjakoordinaattori Sari Turpeinen Siskot ja Simot ry:stä sanoo.

Joulupostia ikäihmisille -kampanjan yhteistyökumppaneita olivat 117 paikkakunnan lisäksi Kuntaliitto, Kansalaisopistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto.

Lue lisää kampanjasta ja sen tuloksista: siskotjasimot.fi/joulupostia