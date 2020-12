Osaava, avulias, energinen, välittävä, ahkera ja yhteistyökykyinen – Vuoden hoitajat 2020 palkittiin Vantaalla

Mennyt vuosi on ollut monella tapaa sairaanhoitajien vuosi. Koronapandemia teki hoitajien työstä entistä merkityksellisempää – ja raskaampaa.

Vantaalla ja koko Suomessa hoitajat ovat venyneet ennennäkemättömiin työsuorituksiin, pitäneet huolta ihmisten terveydestä ja pelastaneet henkiä.

Kaikki hoitajat ansaitsevat tästä tunnustusta. Koska vuosi 2020 on maailman terveysjärjestön WHO:n julistama sairaanhoitajien ja kätilöiden vuosi, on Vantaallakin palkittu jokaiselta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueelta erityisesti työssään ansioitunut Vuoden hoitaja. Valinnat tehtiin henkilöstöäänestyksen perusteella. Ehdokkaita oli paljon, ja moni olisi ansainnut palkinnon. Äänestyksessä nousivat esiin seuraavat henkilöt.

Terveyspalveluiden Vuoden hoitaja 2020 on sairaanhoitaja Laura Laakso. Valinnan perusteluissa todetaan, että Laakso on osaava, avulias, energinen, välittävä, ahkera ja yhteistyökyinen hoitaja. Hän on myös esimerkillisellä tavalla kyennyt toimimaan lääkärin korvaamattomana työparina epidemiapoliklinikalla.

Vanhus- ja vammaispalveluiden Vuoden hoitaja 2020 on sairaanhoitaja Karin Korve. Perusteluissa kerrotaan, että Korve on hoitanut Korson kuntoutus- ja arviointiyksikössä työnsä vastuullisesti ja työkavereitaan kannustaen. Hän on hoitanut niin sairaanhoitajan, apulaisosastonhoitajan kuin esimiehenkin työtehtäviä. Korve tekee työtään suurella sydämellä välittäen kuntoutujista ja työntekijöistä.

Perhepalveluiden Vuoden hoitaja 2020 on sairaanhoitaja Anne Salminen. Salmisesta todetaan, että hän on työyhteisössä empaattinen, ystävällinen ja toiset huomioiva, ja mikä parasta, omaa hyvän huumorintajun. Salminen antaa myös hyvää esimerkkiä, kuinka omasta jaksamisesta täytyy huolehtia. Hänen lähestymistapansa asiakkaisiin on osallistava, kunnioittava ja arvostava.

Suun terveydenhuollon Vuoden hoitaja 2020 on hammashoitaja Jaana Nissinen. Nissistä kuvaillaan maailman parhaaksi työkaveriksi eettisesti ja empaattisesti. Hän tarttuu työhön kuin työhön ja hoitaa sen menestyksekkäästi loppuun asti. Nissinen on ystävällinen sekä potilaille että työkavereille ja auttaa aina tarvittaessa.