Kielotie 13:n asemakaavamuutos ja Tikkurilan uusi toimitalo kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus avaa kokousvuotensa maanantaina 11. tammikuuta. Käsittelyssä on muun muassa asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupungin uuden toimitalon toteuttamisen Tikkurilassa osoitteessa Kielotie 13.

Kaavamuutoksen myötä uuteen keskustakortteliin kohoaa monipuolinen, enimmillään noin kahdeksankerroksinen kokonaisuus uutta toimistotilaa, asumista, katutason liike- ja palvelutilaa sekä maanalainen pysäköintilaitos. Toimitiloja suunnitellaan noin 800 kaupungin työntekijälle, jotka tällä hetkellä työskentelevät useassa eri toimipisteessä.



Kaavamuutosalueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä. Siitä toimitilan osuus on 11 000 kerrosneliömetriä ja liike- ja palvelutilojen osuus 4 000 k-m2. Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa 6 000 k-m2, mikä tarkoittaa asuntoja noin 120 asukkaalle. Aivan Tikkurilan ydinkeskustassa sijaitsevan tontin rakentamisen tehokkuus näin yli kaksinkertaistuu nykyisestä.

Jos kaupunginhallitus hyväksyy kaavamuutoksen, se etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. (asia 14)

Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee muun muassa yleisen pysäköinnin maksuja. (asia 12).

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.