Helsinki-Vantaan lentoasemalla lisätään testausta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla lisätään riskimaista tulevien testausta maailmalla vallitsevan tautitilanteen johdosta.

Lentoasemalla käynnistettiin 8.1.2021 testaustoiminnan laajentaminen siten, että matkustajat testataan jo porttialueella ja ns. massatestauksia lisätään. Testaus pyritään tekemään kaikille niille matkustajille, joilla ei ole todistusta negatiivisesta testituloksesta, lääkärintodistusta sairastetusta covid-19 -taudista tai rokotuksesta tautia vastaan.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terveysturvallisuudesta vastaa Vantaa kaupunki, näytteenoton ja analytiikan tuottaa HUS Diagnostiikkakeskus.

Testeihin ei ohjata kansainvälisiä vaihtomatkustajia eikä kotimaan lentojen matkustajia. Testausmahdollisuutta rajan ylittämisen jälkeen ei toistaiseksi ole yleisöalueella, jossa aiemmin testattiin matkustajia.

- Helsinki-Vantaan lentoaseman maahantulotestausta lisätään ja terveysturvallisuutta parannetaan. Vantaa on saanut toimeksiannon sosiaali- ja terveysministeriöltä lisätä lentoasemalla tehtävän testaustoiminnan kattavuutta. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa kaikkien riskimaista tulleiden testausta, Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo.

- Lentoasemalla tehtävä testi on edelleen vapaaehtoinen lentomatkustajille, mutta on hyvin suositeltavaa, että kaikki matkustajat jäisivät testiin. Jos he eivät jää testiin, on ensiarvoisen tärkeää, että matkustajat jäävät karanteeniin ja suosittelen heitä käymään oman koti- tai oleskelupaikkakuntansa testissä 24 tunnin sisällä maahantulosta, Aronkytö lisää.

Testausmäärien lisääminen saattaa aiheuttaa lentoasemalla ruuhkautumista ja jonoja, vaikka henkilöstön resurssia on pyritty lisäämään ruuhka-aikoina.

FINENTRY-palvelu opastaa Suomeen matkustavia pandemian aikana

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamissa otettiin käyttöön 7.1.2021 FINENTRY.fi-palvelu, jonka avulla Suomeen matkaa suunnitteleva saa ajankohtaiset toimintaohjeet sekä tilannekohtaisen ohjauksen koronanäytteenottoon.

- Olemme lisänneet näytteenottokapasiteettia lentokentälle, mutta jonojen välttämiseksi lentoasemalla on tärkeää, että matkailijat käyvät testissä jo ennen matkaa. Testiajan varaaminen Finentryn kautta on suositeltavaa, sanoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen HUS Diagnostiikkakeskuksesta.

Finentryn ajanvaraus ei tällä hetkellä toimi suomalaisella henkilötunnuksella, mutta tämä toiminnallisuus saadaan pian. Uudellamaalla vakituisesti asuvat matkustajat voivat varata ajan Koronabotista Finentryn ohjeiden mukaan. HUSin analysointikapasiteetti riittää hyvin matkailijoiden näytteiden testaamiseen.

FINENTRY-palvelussa maahantulija voi kartoittaa jo ennen matkaa tai matkan aikana Suomeen matkustamisen toimintaohjeita, varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin, saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen sekä koronavirustestin tuloksen.

