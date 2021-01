Turvallisella aikuisella on merkitystä

#olentukena-kampanja esittelee lasten ja nuorten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kumpuavaa iloa.

11.-17.1.2021 sosiaalisessa mediassa juhlistetaan jälleen lasten ja nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä aihetunnisteilla #olentukena ja #jagstöder.

Vapaaehtoinen aikuinen voi toimia lapselle tärkeänä voimavarana ja tukena, helpottaen samalla perheen arkea. Toiminta antaa paljon myös tekijälleen - YK:n vuoden 2019 World Happiness Reportin mukaan vapaaehtoistyö kulkee käsi kädessä hyvinvoinnin, elämän laadun ja onnellisuuden kanssa.

Kampanjaviikon tavoitteena on nostaa esiin erilaisia lasten ja nuorten parissa tehtäviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Samalla jaetaan arvokkaita kokemuksia ja hetkiä, joita vapaaehtoiset ovat lasten ja nuorten kanssa kokeneet. Uusille vapaaehtoisille on jatkuvaa kysyntää, joten vapaaehtoistyön nostaminen näkyville on ensisijaisen tärkeää. Viikon aikana tukisuhteiden tarinoita voit seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #olentukena ja #jagstöder.

Jos haluat jakaa oman kokemuksesi lasten ja nuorten parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä, tutustu ohjeisiin tästä!

Kampanjaviikon takana ovat Diakonissalaitoksen Amigo-toiminta, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, OmaKamu ry, Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Pienperheyhdistys ry, Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä Yhteiset Lapsemme ry.