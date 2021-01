Perhepalveluiden Vuoden hoitaja 2020 Anne Salminen (Kuva: Pertti Salminen)

Osaava, avulias, energinen, välittävä, ahkera ja yhteistyökykyinen. Näin kuvailtiin Vantaan sosiaali- ja terveystoimen palkittuja hoitajia. Koska vuosi 2020 oli maailman terveysjärjestön WHO:n julistama sairaanhoitajien ja kätilöiden vuosi, Vantaallakin palkittiin jokaiselta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueelta yksi erityisesti työssään ansioitunut Vuoden hoitaja.

Vanhus- ja vammaispalveluista palkittu Karin Korve on aloittanut uransa Vantaalla jo vuonna 2011 ja tällä hetkellä hän toimii tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisessa yksiköissä sairaanhoitajana. Viimeiset puolitoista vuotta kuluivat Korson vanhustenkeskuksessa apulaisosastonjohtajan tehtävissä. Jaana Nissinen puolestaan palkittiin työstään suun terveydenhuollossa. Hän on työskennellyt jo 15 vuotta Vantaalla kiertäen eri hammashoitoloissa ja ollut mukana koululaisten sekä lasten suunterveyden kehittämisessä. Lisäksi hän on toiminut anestesia hammashoidossa. Sekä Korve että Nissinen kokevat, että tärkeintä hoitajan työssä on aito halu auttaa ihmisiä sekä kunnioittaa ja kohdata asiakkaat kiireettömästi.

- Minun mottonani on, että tee toisille, niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Se pätee niin työelämässä, että siviiliasioissa, kiteyttää Nissinen asennettaan.

Terveyspalveluiden Vuoden hoitaja 2020 Laura Laakso työskentelee Martinlaakson terveysasemalla sairaanhoitajana. Työpäivät ovat nopeatempoisia ja vaihtelevat haavan hoidosta toimenpiteissä avustamiseen. Motivaatiota Laakso saa erityisen hyvästä työilmapiiristä.

- Meillä nauru raikaa, yhteishenki loistaa ja kaikkia autetaan tasapuolisesti ammattinimikkeestä huolimatta. Meillä onkin tapana sanoa: ”Voit aina lähteä Martinlaaksosta, mutta Martinlaakso ei koskaan lähde sinusta”, iloitsee Laakso.

Myös perhepalveluiden palkittu hoitaja Anne Salminen haluaa kiittää työkavereitaan, esimiehiään ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Salminen toimii sairaanhoitajana lastensuojelun tehostetussa perhetyössä. Työhön kuuluu asiakasperheiden vanhempien tapaamista ja heidän terveyden sekä hyvinvoinnin tukemista. Parasta työssä onkin ollut asiakasperheet, joiden kanssa on pystytty koronasta huolimatta löytämää myös voimavaroja elämän hallitsemiseen.

Tärkeintä työssäni on positiivisuus ja herkkyys kohdata perheitä niin, että keskusteluissa päästään tasolle, jossa kohtaaminen voi aidosti tapahtua, kertoo Salminen.

Uusia haasteita ja paljon oppimista

Koronapandemia näkyy selkeästi niin Vantaan kuin koko Suomen hoitajien työmäärässä ja työnkuvassa. Nopeat muutokset ja epävarmuus tulevasta ovat edelleen läsnä hoitajien arjessa. Korve kuitenkin muistuttaa, että mikään este ei ole tehnyt työstä täysin mahdotonta.

- Välillä tuntuu, että revitään vähän joka suuntaan. Lähes päivittäin työssämme hypätään hyvin lyhyellä varoitusajalla tehtävästä toiseen. Onneksi kuitenkin olemme pysyneet töissä tiiviinä porukkana tämänkin ajan ja yhdessä tsempaten hoitaneet työt hyvin, komppaa Laakso.

Korona on tuonut mukanaan myös uusia etäyhteyksillä toteutettavia palveluita ja pakottanut hoitajia haastamaan omaa ammattitaitoa. Kuitenkin kaikki ovat sitä mieltä, että uuden oppiminen ja innostus eri työtehtäviä kohtaan ovat kehittäneet heitä ammatillisesti.

- Meillä on ”uusi normaali” menossa. Jäädään odottelemaan, tuleeko vanhaa enää takaisin, summaa Nissinen tämän hetkisiä ajatuksiaan.