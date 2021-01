Ladut ovat talvella hiihtäjiä varten

Talviset hiihtokelit ovat vihdoin täällä. Jotta sopu laduilla säilyy, haluamme muistuttaa, että hiihtoladuiksi kunnostetut kuntoradat ja ulkoilureitit ovat talvisin ainoastaan hiihtäjien käytössä. Kävely, juoksu tai pyöräily hiihtoladuksi kunnostetulla alueella on kiellettyä.

Kuntoratojen ja -reittien varrelle on pystytetty Talvisin hiihtäjille -kylttejä, joiden tarkoitus on ohjeistaa kulkemaan laduiksi kunnostetuilla alueilla ainoastaan hiihtäen. Kaikki kyltittömätkin reitit (mm. yhdysladut) on kuitenkin varattu talvisin ainoastaan hiihtäjille, silloin kun reitille on kunnostettu latu/luisteluhiihtoalue. Latu-alueeksi katsotaan perinteiseen ja/tai vapaaseen hiihtotyyliin kunnostettu alue.

Ennen hiihtolenkkiä on hyvä tutustua Suomen Ladun latuohjeisiin.