Vapaaehtoistyössä jokainen voi auttaa lasta omalla persoonallaan

”On ihanaa saada lapsen luottamus ja ystävyys sekä vastata hänen kiintymyksen tunteisiin. Lapsen vastarakkaus on sellaista iloa tuova lahja, mitä ei voi verrata mihinkään muuhun. ”

Näin kertoo vantaalainen vapaaehtoistyöstään lasten ja nuorten parissa. 11.-17.1.2021 sosiaalisessa mediassa juhlistetaan tätä arvokasta työtä #olentukena -kampanjalla. Kampanjan tarkoitus on nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan muotoja ja jakaa arvokkaita kokemuksia, joita vapaaehtoiset ovat lasten ja nuorten kanssa kokeneet.

Erilaista vapaaehtoistyötä jo nuoresta lähtien tehnyt nainen lähti mukaan toimintaan, koska hän halusi päästä tukemaan lapsia ja nuoria mielekkäällä tavalla. Nyt tukitoiminnassa yhtäjaksoisesti yhdeksän vuotta olleena hän kehuu toimintaa, koska siitä nauttivat sekä vapaaehtoinen että autettava. Hänen mukaansa lapset ovat hyviä opettajia, joiden kanssa toimiessa oppii myös paljon itsestään.

- Olen oppinut, ettei tässä työssä tule koskaan valmiiksi. Osaan olla armollisempi itselleni, sillä lapset eivät odota täydellisyyttä, vaan rehellisyyttä. Lisäksi antaessani hieman aikaani, vaivaani ja lämpöäni lapselle, saan sen takaisin moninkertaisesti lapsen vilpittömässä kiintymyksessä.

Turvallisella aikuisella on merkitystä

Kampanjassa painotetaan, että turvallisella aikuisella on merkitystä. Vapaaehtoinen aikuinen voi toimia lapselle tärkeänä voimavarana.

- Olen todella kiitollinen, että saan olla tukemassa lapsia ja perheitä konkreettisella tavalla. Olen nähnyt vuosien varrella, miten tärkeää perheille on ollut antamani pieni tuki. Uskon, kun yhä uudelleen katsoo lapsen silmiin hyväksyvällä rakkaudella, sillä on yllättävän kauaskantoisia vaikutuksia. Tunnen tekeväni yhteiskunnalle arvokasta työtä.

Uusille vapaaehtoisille on jatkuvaa kysyntää, joten vapaaehtoistyön nostaminen näkyville on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi jokainen voi tehdä vapaaehtoistyötä omalla persoonallaan ja ainutlaatuisella tavallaan. Toiminnassa saa yrittää ja erehtyä. Tärkeintä on aito välittäminen.

- Uskallan luvata, että et kadu päätöstäsi lähteä mukaan ja tulet kyllä huomaamaan, miksi se kannatti!

Käy lukemassa kampanjasta lisää täältä ja osallistu jakamalla oma tarinasi sosiaalisessa mediassa. Viikon aikana tukisuhteiden tarinoita voit seurata aihetunnisteilla #olentukena ja #jagstöder.

Lisätietoja:

Tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattori Jari Honka

p. 050 312 1983, jari.honka@vantaa.fi

Voit lukea lisää tukihenkilötoiminnasta Vantaan nettisivuilta.

Kampanjaviikon takana ovat Diakonissalaitoksen Amigo-toiminta, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, OmaKamu ry, Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Pienperheyhdistys ry, Vantaan kaupungin tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä Yhteiset Lapsemme ry.