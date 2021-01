Vapaa-ajan lautakunnassa Vantaan liikuntapoliittiset linjaukset 2030 ja Elmon urheilupuiston suunnitelmat

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee tiistain 19.1.2021 kokouksessa Vantaan liikuntapoliittisia linjauksia, jotka määrittelevät liikuntapalvelujen tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka. Koivukylään suunnitellun Elmon urheilupuiston yleissuunnitelma sekä puistoon tulevan uimahallin hankesuunnitelma etenevät myös vapaa-ajan lautakunnan käsittelyyn.

Vantaan liikuntapoliittiset linjaukset 2030 ohjaavat Vantaan liikuntapalvelujen tulevien vuosien strategisia linjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä vantaalaisten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Linjauksissa esitetään visioteemat ja tavoitteet 2020-luvulle, joiden saavuttamiseksi tehdään erilliset toimenpidesuunnitelmat valtuustokausittain.



Liikunnan visioteemoja ovat liikkumisympäristöjen laatu ja riittävyys, liikuntapalveluiden kohdistuminen niistä eniten hyötyviin, harrasteliikunnan saavutettavuus sekä vireä kansalaisaktiivisuus ja seuratoiminta. Jokaisessa visioteemassa on tarkentavia ja konkretisoivia tavoitteita, jotka nostavat esille keskeisiä painopisteitä.



Esimerkkejä konkreettisista tavoitteista ovat: Vuonna 2030 vantaalaisista 80 % asuu kahden kilometrin säteellä lähimmästä lähiliikuntapaikasta. Kaikilla yli 65-vuotiailla on mahdollisuus hyödyntää ohjatun liikunnan palveluita. Harrastekortin käyttöönotto, minkä ansiosta kaupunki pystyy muun muassa maksamaan osan harrastuskustannuksista sovelluksen kautta sekä jakamaan alennuksia itse tuottamiinsa palveluihin.



- Linjauksia työstettiin vahvassa vuorovaikutuksessa niin urheiluseurojen kuin kaupunkilaisten kanssa. Vantaalaisilta asukkailta ja yhdistyksiltä kysyttiin näkemyksiä lokakuun alussa kuntalaiskyselyssä. Kyselyyn saatiin yli 600 vastausta, mikä ilahduttavasti kertoo, että vantaalaisia kiinnostaa vahvasti liikunnan asia, hehkuttaa liikuntapalvelujohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Elmon urheilupuiston yleissuunnitelma ja uimahallin hankesuunnitelma käsittelyssä

Elmon urheilupuiston tavoitteena on toteuttaa nykyaikainen urheilualue, joka tarjoaa monipuolista tekemistä ja urheilupalveluja eri-ikäisille kävijöille. Urheilupuistoon sijoitetaan uimahallin lisäksi muita urheilutoimintaa palvelevia halleja, ulkokenttä- ja lähiliikunta-alueita. Urheilupuiston eteläpuolelle sijoittuu aluetta palveleva pysäköintialue.



Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 19 milj. euroa. Kustannusarvioon ei sisälly urheilupuiston rakennusten eikä maauimalan rakentaminen. Kustannuksissa ei ole myöskään huomioitu maa-alueiden hankintaa.



Elmon uimahallin toteuttaminen sisältyy voimassa olevan Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmaan. Uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilupuistoon. Uimahalli tulee sijoittumaan urheilupuistoon keskeiselle paikalle Elmo-aukion reunalle. Uimahallin pääallas on 50 m 10-ratainen liikkuvalla kaksiosaisella kannaksella jaettava teräsallas ilman katsomoa. Muut altaat ovat terapia-allas omassa tilassa, erillinen opetusallas osin erotettu muusta allastilasta, erillinen hyppyallas, kahluuallas, lastenallas ja kylmäallas sekä vesiliukumäki.



Lautakunta käsittelee kokouksessaan lisäksi useita avustuksia ja kaupunkimarkkinointitukia. Tarkemmin näistä asioista pääset lukemaan vapaa-ajan lautakunnan esityslistalta.