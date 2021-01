Potilaita altistunut koronalle Vantaan Katriinan sairaalan osastolla 2

Vantaan Katriinan sairaalan ortopedisellä kuntoutusosastolla 2 olevia potilaita on altistunut COVID19-virukselle. Kaikki 19 altistunutta on testattu ja heidän tuloksensa ovat negatiiviset, mutta taudin pitkän itämisajan vuoksi tartuntataudeista vastaava lääkäri on asettanut heidät karanteeniin. Altistuneiden lisäksi osastolla on hoidossa kaksi koronaa sairastavaa potilasta.

Pandemian vuoksi vierailuja Vantaan sairaalan osastoilla on rajoitettu jo aiemmin. Tämänhetkisen tiedon mukaan rajoitukset ja kiellot ovat voimassa 31.1.2021 asti. Rajoitusten ja kieltojen tarkoituksena on turvata sairaalan potilaiden terveysturvallisuus ja henkilöstön riittävyys. Samasta syystä myös potilaiden hoitojakson aikaiset kotilomat on kielletty.

Vierailujen sijaan hyvä tapa pitää yhteyttä sairaalassa olevaan omaiseen tai läheiseen on esimerkiksi puhelinsoitto. Henkilökunnalle tehtävät yhteydenotot toivotaan keskitettävän siten, että yksi omaisista tai läheisitä on tarvittaessa yhteydessä hoitavaan yksikköön ja välittää saamansa tiedot muille läheisille.

