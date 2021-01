Kesäksi töihin Vantaalle – tarjolla monia mahdollisuuksia

Vantaan kaupungin kesätyöpaikkojen julkaisu alkaa maanantaina 18.1. ja hakuaikaa on 26.2. asti. Töitä on tarjolla noin 450 nuorelle.

Vantaalta löytyy kesätöitä eri opiskeluvaiheessa oleville nuorille. Yleisimpiä työkohteita ovat puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito, nuorisopalvelut, kirjastot, toimistot sekä ammattiin opiskeleville hoitotyö sosiaali- ja terveystoimessa.

− Kunta-alalla on mielenkiintoisia työtehtäviä enemmän kuin moni arvaakaan. Vantaalla haluamme tänäkin vuonna tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden kesätyöhön, sillä se on loistava mahdollisuus paitsi kerryttää työkokemusta ja pankkitiliä myös saada jalkaa oven väliin tulevaisuuden työllistymistä varten, kertoo henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kesätöitä on tarjolla ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille ja ammattiin opiskeleville. Ammattiin opiskelevilla kesätyöjakso on kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Lisäksi paikkoja on myös lukiolaisille ja 15 vuotta täyttäneille koululaisille. Koululaisten ja lukiolaisten työsuhteen kesto on yleensä yksi kuukausi. Työt ajoittuvat pääsääntöisesti kesä-elokuulle.

Kaikki paikat löytyvät Vantaarekry-sivun osiosta Harjoittelu ja kesätyö. Paikkoja lisätään osioon tammikuun aikana.

Millaista meillä on olla töissä?

Isossa organisaatiossa on monenlaisia työskentelymahdollisuuksia. Vantaan kaupungin palveluksessa työskentelee yli 11 000 eri alojen ammattilaista.

Millainen on esimerkiksi purotalkkarin, sosiaalityöntekijän, ratikkasuunnittelijan, kotihoitajan tai kokemusasiantuntijan työpäivä? Tutustu työntekijöidemme mielenkiintoisiin tarinoihin ja urapolkuihin Tarinoita Vantaalta -sivulla. Kurkkaa myös Instagramissa #töissävantaalla niin näet mitä tulevat kollegasi puuhaavat!

Opiskeletko tai pohditko hakeutuvasi töihin varhaiskasvatukseen, sosiaalialalle tai kotihoitoon? Tee leikkimielinen testimme ja selvitä millaiset tehtävät sopivat sinulle parhaiten!

Tutkitusti hyvä työnantaja

Henkilöstömme työhyvinvointia selvitettiin syksyllä 2020 Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä. Vantaan tulokset olivat erinomaiset, monilta osin Kunta10:n keskiarvoa paremmat.

Vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. Tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa paljon tukea työhön, toiminta koetaan oikeudenmukaiseksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt.

Työntekijöistämme 75 prosenttia suosittelisi Vantaata työnantajana myös ystävilleen.

Lue tarkemmin Vantaasta työnantajana.



Lisätietoja aiheesta antaa henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen: 040 570 5593 tai Kirsi-Marja.Lievonen@vantaa.fi