Koulumatkapyöräily kannattaa myös talvella

Kuva: Fiksusti kouluun / Joonas Niemi

Fiksusti kouluun -ohjelma jakaa yhteistyössä Alankomaiden suurlähetystön kanssa polkupyörän takavaloja pyöräileville oppilaille Martinlaakson ja Hämeenkylän kouluilla keskiviikkona 20.1.

Viime keväänä Vantaalla käynnistyi Fiksusti kouluun -ohjelman ja kaupungin välinen yhteistyö. Sen tavoitteena ovat kävelylle ja pyöräilylle turvalliset koulureitit, ja paremmat edellytykset koulumatkaliikkumiselle.

Keskiviikkona 20.1.2021 pilottikouluissa jaetaan punaisia polkupyörän takavaloja pyöräileville oppilaille. Valot on hankittu yhteistyössä Fiksusti kouluun -ohjelman, Pyöräliiton ja Alankomaiden suurlähetystön kanssa. Vantaan pilottikouluissa tehtävällä jakotempauksella on tarkoitus kannustaa koulumatkapyöräilyyn myös talvella. Takavalojen lisäksi vantaalaiskouluissa on jaossa myös HobiHobi-pipoja ja -buffeja kävellen tulleille oppilaille.

Fiksusti kouluun -hankerahoituksella on järjestetty neljä koulumatkaliikuntaan liittyvää haastetta peruskouluille. Haasteiden teemoina ovat olleet Vantaalta Napapiirille, Plogging-haaste, Fillarilla etäkouluun ja Turvallisesti kouluun. Haasteiden tarkoituksena on ollut kannustaa luokkia liikkumaan koulumatkat lihasvoimin, sillä lähes jokaisella koululaisella on siihen mahdollisuus. Liikunnalliset koulumatkat kerryttävät päivittäistä liikunta-annosta, antavat tukea uuden oppimiseen, ja ovat iso ekoteko autokyydin sijaan.

Vantaalla haasteista suosituimmaksi nousi Plogging-haaste, jossa kävelyn lomassa kerättiin luontoon jääneitä roskia. Fillarilla etäkouluun-haasteella puolestaan vastattiin liikkumisen vähentymiseen, kun oppilaat siirtyivät koronatilanteen vuoksi etäkouluun, ja varsinaista koulumatkaliikunta ei tullut.

Fiksusti kouluun -haasteissa on ollut mukana noin 1500 vantaalaista oppilasta. Kaikissa Vantaan haasteissa palkintoina arvottiin käyntejä Superparkiin, Heurekaan ja kaupungin uimahalleihin, ja voittoja jaettiin jopa 16 luokalle. Pääpalkintona arvottiin potkulautojen ja polkupyörien huoltosetit yhteen alakouluun ja yhteen yläkouluun.

Vaikka Vantaan Fiksusti kouluun -hanke tuli päätökseensä vuoden 2020 lopussa, koulumatkaliikuntaan liittyvät haasteet tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Vantaan lisäksi hanketta pilotoidaan myös Kalajoella, Kangasalalla, Kemissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Salossa.