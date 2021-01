Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Vantaan liikuntapoliittiset linjaukset 2030

– Elmon suunnitelmat tekniseen lautakuntaan

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Vantaan liikuntapoliittiset linjaukset 2030 kokouksessaan. Elmon urheilupuiston yleissuunnitelma ja uimahallin hankesuunnitelma etenevät seuraavaksi teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Vantaan liikuntapoliittiset linjaukset 2030 ohjaavat Vantaan liikuntapalvelujen tulevien vuosien strategisia linjauksia, tavoitteita ja toimenpiteitä vantaalaisten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Linjauksia valmisteli ohjausryhmä, joka koostui vapaa-ajan lautakunnan jäsenistä ja liikuntapalvelujen viranhaltijoista. Vantaalaisilta asukkailta ja yhdistyksiltä saatiin myös linjausten valmisteluun yli 600 palautetta.



Liikunnan visioteemat ja tavoitteet 2020-luvulle ovat liikkumisympäristöjen laatu ja riittävyys, liikuntapalveluiden kohdistuminen niistä eniten hyötyviin, harrasteliikunnan saavutettavuus sekä vireä kansalaisaktiivisuus ja seuratoiminta. Jokaisessa visioteemassa on tarkentavia ja konkretisoivia tavoitteita, jotka nostavat esille keskeisiä painopisteitä.



Lautakunta hyväksyi Elmon urheilupuiston yleissuunnitelman sekä urheilupuistoon rakennettavan uimahallin hankesuunnitelman. Uimahallin lisäksi puistoon sijoittuu muita urheilutoimintaa palvelevia halleja, ulkokenttä- ja lähiliikunta-alueita. Urheilupuiston eteläpuolelle sijoittuu aluetta palveleva pysäköintialue. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 19 milj. euroa.



Uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilupuistoon. Uimahallin pääallas on 50 m jaettava teräsallas ilman katsomoa. Muut altaat ovat terapia-allas omassa tilassa, erillinen opetusallas osin erotettu muusta allastilasta, erillinen hyppyallas, kahluuallas, lastenallas ja kylmäallas sekä vesiliukumäki.



Lautakunta käsitteli kokouksessaan lisäksi useita avustuksia ja kaupunkimarkkinointitukia. Tarkemmin näistä asioista pääset lukemaan vapaa-ajan lautakunnan esityslistalta.