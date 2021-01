COVID-19-muuntovirusepäily Mikkolan koulussa

Mikkolan koulussa on todettu COVID-19-infektio yhdellä henkilöllä. Osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut tartunnalle. Altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet erillisen tiedotteen asiasta.

Koulussa todettuun COVID-19 -koronavirustapaukseen liittyy muuntovirusepäily. Tapausta ei ole varmistettu muuntoviruksen aiheuttamaksi, mutta alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla muuntovirus. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, on kontakteja määritelty altistuneeksi tavallista herkemmin. Karanteeni on määritelty heille 14 vuorokauden mittaiseksi ja myös oireettomat altistuneet tullaan testaamaan heti, sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

Koulussa ei epäillä tapahtuneen jatkotartuntoja. Koulun toiminta voi jatkua normaalisti, eikä koulun tiloissa ole erityistä tartuntariskiä.

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä. Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin. Ajan voi varata sähköisesti Koronabotista tai koronaneuvontapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

