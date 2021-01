80 vuotta täyttäneet vantaalaiset voivat varata ajan koronarokotukseen

Tiedote päivitetty 26.1.2021 klo 16.20: Ajanvarauksen mahdollisuus avattu myös 80 vuotta täyttäneille. Aiemmin tänään tiedotimme 85 vuotta täyttäneiden ajanvarauksesta.

Vantaan ikääntyneiden koronarokotukset ovat käynnistyneet. Rokotuksiin kutsutaan portaittain. Nyt rokotetaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia vantaalaisia. Heidän lisäksensä rokotukseen on mahdollista samalla kertaa tulla puhelimitse tehtävällä ajanvarauksella samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat henkilöt.

Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla erityisen vakava ikääntyneille, joten suosittelemme ottamaan rokotuksen. Rokotus on maksuton. Koronaepidemia on ohi vasta, kun valtaosa väestöstä on rokotettu ja rokotusten jälkeen täytyy vielä jatkaa suojautumista koronaa vastaan.

Ajanvaraus koronarokotukseen ensisijaisesti sähköisesti

Tällä hetkellä ajan voi varata tänä vuonna 80 vuotta täyttävät tai vanhemmat

Rokotuskäynnille täytyy varata aika. Pyydämme varaamaan ensisijaisesti ajan netin kautta www.koronarokotusaika.fi Jos nettiajanvaraus ei ole mahdollinen, voi ajan varata erillisestä rokoteajanvarausnumerosta. (Lisätiedot tähän kutsukirjeessä)

Vantaan kaupungin rokotuspisteenä toimii ensimmäisessä vaiheessa Sanomalan rokotuspiste Martinlaaksossa

Aikoja avataan varattavaksi sitä mukaa, kun uusi rokote-erä on käytettävissä. Aikoja on tarjolla aina seitsemän vuorokautta eteenpäin. Jos aikoja ei ole tarjolla, varausta kannattaa kokeilla uudelleen seuraavana päivänä.

Kotihoidon asiakkaat saavat tietoa rokotuksista kotihoidon työntekijöiltä.

Hoivakodin asukkailla on ollut mahdollisuus saada rokotus hoivakodissa.

Vantaa lähettää postitse infokirjeen koronarokotusten alkamisesta 70 vuotta täyttäneille vantaalaisille. Infokirje lähetetään porrastetusti ikäryhmittäin ja ensimmäiset kirjeet on lähetetty yli 85-vuotiaille vantaalaisille.

Ajankohtaista tietoa koronarokotuksista löytyy osoitteesta: www.vantaa.fi/koronarokotukset

24.1.2021 mennessä Vantaalla on rokotettu 3075 henkilöä.