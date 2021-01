Mahdollinen altistuminen koronavirukselle (COVID-19) Myyrmäessä ja Martinlaaksossa sijaitsevissa ravintoloissa

Myyrmäessä Pub Waskissa ja ravintola The Happy Red Onionissa perjantaina 22.1.2021 sekä Martinlaaksossa Bar nr.1:ssa maanantaina 25.1.2021 asioineet henkilöt ovat voineet altistua koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamalle infektiolle. Altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet tiedon asiasta.

Kartoitettujen altistuneiden lisäksi tartunnan saaneella henkilöllä on saattanut olla lyhyitä lähikontakteja muihin henkilöihin, mutta heidän osaltaan tartunnan riski arvioidaan sellaiseksi, että viralliseen karanteeniin määräämiselle ei ole perusteita.

Kaikkia kyseisinä ajankohtina ravintoloissa olleita henkilöitä suositellaan kuitenkin seuraavien 14 vuorokauden ajan välttämään kaikkia kodin ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja ja mikäli tämä ei ole mahdollista, käyttämään suu-nenäsuojusta kaikissa kohtaamisissa. Henkilöitä suositellaan seuraamaan vointiaan erityisen tarkasti ja lievienkin koronavirusinfektioon viittaavien oireiden (kuume, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu, nuha, ripuli, vatsavaivat, haju- tai makuaistin muutokset) ilmaantuessa tulee hakeutua viipymättä COVID-19-näytteenottoon. Näytteenottoon voi varata ajan oman kotikunnan ohjeiden mukaisesti sähköisesti tai soittamalla terveydenhuoltoon.

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla: Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä.

Tietoa koronaviruksesta THL:n verkkosivuilla: Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus.