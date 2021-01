Prisma Jumbon työntekijöillä todettu COVID-19-koronavirustapauksia

Prisma Jumbon työntekijöillä on todettu yhteensä yli 10 COVID-19-tartuntaa viikon sisällä. Tartunnoille altistuneet henkilöt kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.

Työpaikalla todettuihin COVID-19 -koronavirustapauksiin liittyy muuntovirusepäily. Tapauksia ei ole varmistettu muuntoviruksen aiheuttamiksi, mutta alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla muuntovirus. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, kontakteja määritellään muuntovirusepäilyn yhteydessä altistuneeksi tavallista herkemmin. Oireettomat altistuneet tullaan testaamaan heti, sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

Todettujen tartuntojen vuoksi Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on päätynyt seulomaan kaikki työntekijät, jotka ovat työskennelleet Jumbon Prismassa 30.12.2020 tai sen jälkeen.

Jumbon Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariski on pieni. Myymäläasiointi on luonteeltaan lyhytkestoista ja myymälässä on pidetty hyvää huolta hygieniakäytännöistä sekä käytetty kasvosuojaimia. Kaupan toiminta voi jatkua normaalisti.