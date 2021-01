Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta avautuu – huomioi nämä rajoitukset

Esimerkiksi jäähallit aukeavat helmikuussa alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnalle.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjausten mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua myös Vantaan kaupungin tiloissa 1. helmikuuta alkaen.

Harrastustoiminnassa on huomioitava seuraavat säännöt, joiden rikkominen johtaa välittömästi käyttövuoron peruuttamiseen:



• Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain alle 20-vuotiaiden varattuja, ohjattuja vuoroja varten.

• Toiminnan järjestäjä velvoitetaan pitämään nimilistaa kaikista osallistujista.

• Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

• Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.

• Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

• Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa (Vantaalla Hakunilan ja Tikkurilan kuplahallit) voi toimia useampia ryhmiä, kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.

• Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

• Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.

• Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

• Harrastuspaikan ulko-ovien on oltava kiinni, jotta ulkopuoliset eivät pääse sisälle.

• Koulujen tiloissa alle 20-vuotiaiden ohjattu toiminta voi alkaa aikaisintaan klo 16.00.

Tiloissa ei voi edelleenkään järjestää kertaluonteisia kokouksia, kursseja tai työpajoja, eikä mitään yli 20-vuotiaiden toimintaa.

Kaupunki peruu kaikki aikuisten ja sekaryhmien käyttövuorot helmikuun ajaksi, eikä uusia vuoroja toistaiseksi myönnetä. Myös kaikki (siis myös lasten ja nuorten vuorot) ennen klo 16:a alkavat varaukset perutaan, lukuun ottamatta hiihtolomaviikkoa.

Jos toiminnan järjestäjä ei halua käyttää alle 20-vuotiaiden vuoroaan koulun, päiväkodin tai oppilaitoksen tiloissa, se tulee itse peruuttaa Timmi-tilavarausjärjestelmässä. Näiden vuorojen peruminen on toistaiseksi mahdollista vuoron alkamishetkeen saakka. Liikunnan palvelualueen hallinnassa olevien tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit, liikuntahallit, urheilu-/monitoimitalot, kalliosuojien liikuntatilat) alle 20-vuotiaiden varaukset tulee peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi viimeistään 3.2.2021. Käytetyt vuorot laskutetaan normaalisti. Vuorovaihtoja aikuisten vuorosta lasten tai nuorten vuoroksi ei hyväksytä.

Vantaalaisille seuratoimijoille järjestetään uusista linjauksista Seurafoorumi pe 29.1. klo 15.30–16.30. Foorumi pidetään Teamsissa ja siihen pääsee liittymään Seurafoorumien verkkosivuilta löytyvän kokouslinkin kautta.

Vantaan kaupungin liikunnan, kulttuurin ja nuorison harrastustoiminnassa noudatetaan pääkaupunkiseudun yhteisiä linjauksia, jotka on listattu tähän tiedotteeseen.