Vantaan koronarokotukset ovat edenneet hyvin

Vantaan koronarokotukset ovat edenneet hyvin ja tähän mennessä rokotteita on annettu n. 5000. Aikoja rokotuksiin annetaan rokotteiden saatavuuden mukaan. Tällä hetkellä annetaan tehosterokotteita ensimmäisessä vaiheessa rokotuksen saaneille. Loput tällä viikolla käytettävissä olevat rokotteet kohdennetaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille vantaalaisille. Tulevien viikkojen rokotteiden tarkat määrät eivät ole vielä selvillä, joten seuraavaan rokotusryhmään siirtymisen aikataulu ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Nyt rokotusvuorossa tänä vuonna 80 vuotta täyttävien ja sitä vanhempien vantaalaisten lisäksi rokotukseen on mahdollista samalla kertaa tulla erillisellä ajanvarauksella samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Tällä hetkellä heidän ajanvarauksensa on mahdollista tehdä vain puhelimitse.

Pyydämme varaamaan rokotusajan ensisijaisesti netin kautta www.koronarokotusaika.fi tai vaihtoehtoisesti puhelimitse takaisinsoittona numerosta 09 839 50090 (ma-pe klo 8-15). Kun rokotteita on tarjolla, nettiajanvarauksessa on varattavana aikoja ja puhelinpalvelussa voi jättää takaisinsoiton. Kun rokotteita ei ole, sähköisessä ajanvarauksessa ei näy aikoja ja puhelinpalvelussa takaisinsoittoa ei ole mahdollista jättää, vaan automaattitiedote ainoastaan kehottaa soittamaan myöhemmin uudelleen. Aikoja avataan aina heti, kun rokotteita on saatavilla, joten varausta kannattaa kokeilla myöhemmin uudelleen. Puhelinnumero on tarkoitettu ainoastaan kohderyhmän ajanvarauksia varten, ei muihin tiedusteluihin, jotta linja ei ruuhkaannu ja rokotusvuorossa olevat saisivat varattua ajan.

Rokotusaikoja voi varata puhelimitse ainoastaan koronarokotusten ajanvarausnumerosta, joten pyydämme ettette ottaisi koronarokotusasioissa yhteyttä muihin Vantaan kaupungin numeroihin tai palveluihin kuten terveysasemille, jotta palvelut eivät ruuhkaudu.

Yleistä tietoa ja neuvontaa koronavirukseen ja koronarokotuksiin liittyen saat THL:n puhelinneuvonnasta. p. 0295 535 535 (avoinna arkisin 8-21 ja lauantaisin klo 9-15). Huom: Numerosta ei voi varata rokotusaikoja.

Vantaa etenee rokotuksissa kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti ja kaikki rokotuksen haluavat tulevat saamaan rokotteen vuorollaan. Seuraa Vantaan rokotusten edistymistä ja omaa rokotusvuoroasi: vantaa.fi/koronarokotukset. Lisäksi uusin tiedote koronarokotuksista löytyy aina Vantaa.fi -etusivulta. Katso myös Vantaa kanavan video Vantaan ikääntyneiden koronarokotuksista.