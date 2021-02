Maaginen lumiveistospuisto houkuttelee Tapion valtakuntaan

Vantaalaiset saavat nauttia lumesta, lumitaiteesta ja vähän suomalaisesta mytologiastakin, kun Kulttuuritalo Martinuksen pihalle valmistuu lumiveistospuisto.

Lumiveistospuiston teosten aiheet on ammennettu suomalaisesta mytologiasta ja katsoja pääsee sukeltamaan myyttisten olentojen maailmaan. “Jokaisessa veistoprojektissa on haasteita, jotka tekevät niistä kiinnostavia, on löydettävä oikea tapa toteuttaa veistokset kyseiseen paikkaan. Näissä teoksissa haaste on sään ja lämpötilan vaihtelu ja veistoksen kestävyys. Teosten teema puistoon tuli annettuna. Vaikka teema olisikin itselleni ennalta tuttu, pyrin aina kokeilemaan uusia tapoja esittää asia. Veistosteni kantava ajatus on “simple and clever”, pyrkimys luoda yksinkertaisia, oivaltavia teoksia.”, kertoo lumiveistospuiston toteuttaja, taiteilija Eeva Karhu.

Samanaikaisesti lumiveistospuiston kanssa rakennetaan myös yhteisötaideteos, johon jokainen voi osallistua matalalla kynnyksellä. Tarkoitus on rakentaa lumipuiston yhteyteen Haltijan linna maitopurkkeihin jäädytetyistä ja elintarvikevärillä värjätyistä kuutioista. Ohjeet osallistumiseen löytyvät Kulttuuritalo Martinuksen nettisivulta ja Martinuksen facebook-sivulta.

Kuvataiteilija Eeva Karhu

Eeva Karhu on pitkänlinjan kuvataiteilija ja on veistänyt jo 15-vuoden ajan teoksia erilaisista luonnonmateriaaleista. “Aloitin veiston vuonna 2005 hiekan veistolla Lappeenrannan hiekkalinnalla. Hiekkaseinän veistäminen oli kuin piirtämistä valtavalle paperille. Missään muualla ei pääse kokeilemaan työskentelemistä tässä mittakaavassa.”, Karhu kertoo. Veistäminen on vienyt Karhua ympäri maailmaa ja viimeisin hiekkaveistokilpailun voitto saavutettiin Sveitsin Rorschachissa vuonna 2019. Uralle mahtuu myös pronssimitali vuodelta 2011 tunnetusta Harbinin jäänveistokilpailusta Kiinasta. Karhu on ehtinyt uransa aikana myös Lappiin, Norjaan ja Sveitsiin, missä hänet tunnetaan upeiden igluhotellien veistämisestä. “Veistämisen myötä tietyistä paikoista on muodostunut toisia koteja. Työ on myös mahdollistanut uskomattomia kokemuksia, esimerkiksi nukkua yksin 3 kilometrin korkeudessa suljetun laskettelukeskuksen tiloissa lähimpien ihmisten ollessa kilometrien päässä alapuolella.”, Karhu sanoo.

Karhun ensimmäinen teos Kulttuuritalo Martinukseen valmistui 18.1.2021, jolloin hän veisti Helmivene-lumiteoksen. “Sain tehtäväkseni suunnitella kulttuuriin liittyvän teoksen. Helmiveneen kuoren läpileikkaus on yksi selkeimmistä muodoista luonnossa, jossa kultaisen leikkauksen kaava toistuu, kultaisella leikkauksella on tärkeä rooli niin luonnossa kuin kulttuurissa ja taiteessakin.”, Karhu kertoo. Helmivene-lumiteos on tiettävästi suurin lumiveistos Rovaniemen alapuolella tällä hetkellä.

Veistokset ovat nähtävillä, niin kauan kun lumi pysyy maassa. Lumiveistospuiston järjestää Vantaan kulttuuripalvelut.

Lumiveistospuisto: Tapion valtakunta

Kulttuuritalo Martinuksen pihapiiri

Martinlaaksotie 36, 01620 Vantaa