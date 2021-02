Vantaalla todettu muuntunutta koronavirusta - ohjeita täsmennetty

Hyvät lasten ja nuorten huoltajat,

Vantaallakin on todettu helpommin tarttuvaa virusmuunnosta. Heti, kun tieto virusmuunnoksesta saatiin, se on otettu huomioon Vantaan tartunnanjäljityksessä.

Kaikki koronavirukselle altistuneet asetetaan karanteeniin 14 päiväksi. Jos epäillään, että kyseessä voi olla altistuminen koronavirusmuunnokselle, altistuneet myös testataan kaksi kertaa, vaikka heillä ei olisi koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

Altistuneet testataan heti karanteenin alussa ja toisen kerran kaksi päivää ennen kuin karanteeni päättyy. Testejä tehdään useissa koronatestauspisteissä ja testi on maksuton.

Kaikissa tartunnan saaneiden haastatteluissa (tartunnanjäljityksessä) otetaan tällä

hetkellä huomioon, että kyseessä voi olla muuntunut virus. Tämän vuoksi jäljityksessä selvitetään tarkoin, onko tapauksella yhteyttä ulkomaanmatkaan.

Virusmuunnos pystytään tunnistamaan hyvin koronatestissä. Oireettomillekin altistuneille tehdään testi kaksi kertaa. Jos karanteenin aikana tulee oireita, tulee testiin hakeutua viiveettä.

Altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa ollaan erikseen yhteydessä, esim. Wilma-viestillä, ja he saavat tarkemmat toimintaohjeet. Päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin toimitetaan myös kaikille huoltajille tieto mahdollisesta virusmuunnoksesta kuten edelleen myös perusmuotoisesta koronaviruksesta. Koska virusmuunnoksen varmistamiseen menee tutkimuksissa aikaa, vahvistus siitä, onko kysymyksessä muunnos vai ei, kestää tällä hetkellä noin kaksi viikkoa. Muuntuneen viruskannan aiheuttama tauti ei ole nykyisen tiedon mukaan aiempaa vaikeampi.

Tartuntoja edelleen liian paljon

Viimeisten viikkojen aikana tartuntatautitilanne on uusien tapausten määrän suhteen vakiintunut. Tartuntoja on kuitenkin edelleen paljon.

Testeissä käydään tällä hetkellä liian vähän. Testiin pitää mennä herkästi, vaikka oireet olisivat lieviä.

Koronaviruksen oireet muistuttavat flunssaa ja vatsatautia. Tartunnan oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus tai haju- tai makuaistin menetys. Koronavirustestiin ohjataan iästä riippumatta kaikki, joilla on koronavirustartunnan oireita.

Vantaalla testiin pääsee varaamalla ajan sähköisesti Koronabotista tai koronaneuvontapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Testitulokset valmistuvat tällä hetkellä 1-2 vuorokaudessa.

Edelleen noudatettava varotoimia

Virusmuunnosta ehkäistään samoin keinoin kuin koronavirusta muutenkin.

Jos saa oireita, täytyy mennä koronatestiin ja pysyä kotona.

Täytyy muistaa pitää turvavälit.

Tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

6. luokkalaisten ja sitä vanhempien suositellaan käyttävän kasvomaskia.

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten koko henkilöstöllä on maskisuositus.

Koronavirustartuntoja on tapahtunut kouluissa varsin vähän. Virusmuunnosten vuoksi tällä hetkellä seurataan hyvin tarkasti, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta tilanne pysyy hyvänä jatkossakin. Koulujen toimintatapoja on ennaltaehkäisevästi muutettu siten, että lähikontaktit minimoidaan. Myös perhepiirissä tulee noudattaa varotoimia ja esimerkiksi välttää mahdollisuuksien mukaan vierailuja tai yökyläilyä. Tämä koskee myös saman luokan lapsia, koska tartuntariski on sitä suurempi, mitä läheisempi ja pitkäaikaisempi lasten välinen kontakti on.

Ystävällisesti,

Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö

Vantaan kaupunki

