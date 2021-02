Vantaan Kivistön palvelukeskuksen hanke etenee

Kesällä käynnistynyt Vantaan Kivistön palvelukeskuksen hankekehittäminen on edennyt merkittävän askeleen eteenpäin. Vantaan kaupunki ja rakennusyhtiö Lehto Group allekirjoittivat viime viikolla sopimukset maanvuokraukseen ja palvelukeskuksen toteutukseen liittyen. Lisäksi allekirjoitettiin kaupungin vuokratiloihin liittyvät sopimukset, jotka koskevat terveysasemaa ja kaupunkikulttuurin (kirjasto, nuorisotilat) tiloja.

Projektin tavoitteena on avata kaupalliset tilat loppuvuodesta 2022. Tällä hetkellä palvelukeskuksen rakennuslupaprosessi on käynnissä ja vuokralaisten kanssa käydään aktiivisesti neuvotteluja. Keskusteluissa ovat mukana myös kaupunkilaisten toiveet ja odotukset, joita Lehto keräsi kesällä toteutetussa sosiaalisen median kyselyssä. Vuokrausneuvottelut ovat edenneet laadittujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaan.

- Lehdolla on pitkä historia erilaisten kauppapaikkojen hankekehittäjänä ja rakentajana. Kivistön osalta oli hyvä ratkaisu pitää hankkeen laajuus kohtuullisena tämän ensimmäisen vaiheen osalta. Konseptin lähtökohtana on ollut vastata alueen tärkeimpiin, päivittäisen asioinnin palveluntarpeisiin. Näin hanke saadaan käyntiin ja tärkeimmät palvelut ihmisten saataville. Tietysti keskuksen tulee olla kiinnostava ja kannattava myös yrityksille eli palveluja tarjoaville vuokralaisille. Mahdollisten jatkovaiheiden kautta Lehto voi ehdottaa täydentävää tarjontaa, kun alueen ostovoima on kasvanut, toteaa aluejohtaja Henri Mämmi Lehdolta.

- Vantaan kaupunki on erittäin iloinen, että palvelukeskus lähtee toteutumaan. Kivistöön saadaan vihdoin asukkaiden kaipaamat kaupalliset peruspalvelut ja julkiset palvelutkin täydentyvät terveysaseman ja kirjaston rakentuessa. Palvelukeskuksella on iso merkitys myös Kivistön asuntorakentamiselle - se saa nyt ikään kuin uuden startin, kun kauppojen ja terveysaseman myötä asuntojen kysyntä tulee kasvamaan ja asuntorakentaminen lisääntymään, toteaa projektijohtaja Gilbert Koskela Vantaan kaupungilta.