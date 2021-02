Etäopetus jatkuu toisen asteen opetuksessa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 4.2.2021 kokouksessaan, että etäopetusta toisen asteen opetuksessa alueella jatketaan 28.2.2021 saakka.

Etäopetuksen voimassaoloajan jatkamisella torjutaan epidemian ja uuden virusmuunnoksen leviämisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaa. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan uuden määräajan jälkeen edelleen tarvittaessa.

Koronakoordinaatioryhmä tunnistaa pitkäkestoisen etäopetuksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen. Koronakoordinaatioryhmälle valmistellaan Helsingin, Espoon ja Vantaan sivistystoimien yhteistyönä selvitys läsnäopetuksen turvallisesta järjestämisestä, hybridiopetuksen vaihtoehdoista ja muista keinoista, joilla voidaan tukea opiskelijoita, joiden hyvinvointi tai oppiminen on vaarantunut pitkittyneen etäopetuksen myötä.

Koronakoordinaatioryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa ryhmällä on valmius arvioida tehtyjä linjauksia uudelleen nopeasti. Voimassa olevien rajoitusten ja suositusten jatkoa alueella käsitellään koordinaatioryhmän kokouksessa 18.2.2021.

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Voimassa olevat koronakoordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset yleisötilaisuuksiin, yksityistilaisuuksiin, julkisten tilojen käyttöön ja toisen asteen opetukseen ovat voimassa 28.2.2021 saakka. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajoitukset ovat voimassa 1.– 28.2.2021. Päätöksen rajoitusten jatkamisesta alueella teki 27.1.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty. Myös Korkeasaaren eläintarha on suljettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka.

Toisen asteen opetus

Lukiot jatkavat etäopetuksessa 28.2.2021 saakka.

Etäopetusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa 28.2.2021 saakka. Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla).

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.