Useita korona-altistumisia Vantaan kouluissa, maskia käyttämällä saatat välttää karanteenin

Karanteenimäärät ovat osassa Vantaan kouluista suhteellisen korkeita, koska useisiin tapauksiin liittyy epäily COVID-19-muuntoviruksesta. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, on kontakteja määritelty altistuneeksi tavallista herkemmin. Karanteeni on määritelty heille 14 vuorokauden mittaiseksi, ja myös oireettomat altistuneet testataan heti sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

– Jos luokassa todetaan perusmuotoinen COVID-19-tapaus, on maskin katsottu suojaavan, eikä maskin käyttäjiä ole määrätty karanteeniin. Varianttiepäilyissä olemme toistaiseksi toimineet varovaisuusperiaatetta noudattaen ja määränneet altistuneet oppilaat ja työntekijät karanteeniin, vaikka he olisivat käyttäneet maskia, kerrotaan Vantaan kaupungin tartuntatauti- ja hygieniayksiköstä.

Koulujen ja oppilaitosten karanteenilukemat päivittyvät vantaa.fi/koronavirustilanne-sivulle, kun altistuneet oppilaat sekä henkilökunta on kartoitettu ja asianosaiset ovat saaneet tiedon karanteenista. – Tällä hetkellä jäljitysketjut ovat osassa tapauksista pitkiä, ja turvallisuuden takaamiseksi kokonaisia luokkia on saatettu asettaa karanteeniin varotoimenpiteinä. Altistumistilanteiden kartoituksen myötä karanteeneja saatetaan joidenkin oppilaiden osalta lopettaa, tartuntatauti- ja hygieniayksiköstä avataan tilannetta.

Lehtikuusen koulussa useita tartuntoja, myös muuntovirusepäilyjä

Lehtikuusen koulussa on todettu yhteensä 18 COVID-19- eli koronavirustapausta viimeisten kolmen viikon aikana. Osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut tartunnalle. Osa altistuneista oppilaista ja henkilökunnasta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.

Uusimpien tapausten kohdalla altistuneiden kartoitus on vielä kesken. Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö tekee koulun kanssa jatkuvaa yhteistyötä altistuneiden kartoittamiseksi.

Tapauksia on todettu useilla eri luokka-asteilla. Kaikkien tapausten välillä ei ole selkeitä yhteyksiä. Osa tartunnoista on todennäköisimmin peräisin muualta kuin koulusta. Kaikki tartunnan saaneet eivät ole aiheuttaneet altistumisia koulun tiloissa.

Useisiin koulussa todettuihin tapauksiin liittyy muuntovirusepäily. Tapauksia ei ole varmistettu muuntoviruksen aiheuttamiksi, mutta alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla muuntovirus.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa uudelleen.

Koulun 4.–5. luokat siirretään etäopetukseen 8.2.-19.2.2021 väliseksi ajaksi. Koulun 6.–9. luokan oppilaat on siirretty etäopetukseen jo 3.2. lähtien.

COVID-19-muuntosvirusepäilyt Itä-Hakkilan ja Sotungin kouluissa

Itä-Hakkilan koulussa on todettu COVID-19-infektio kahdella henkilöllä, ja Sotungin koulussa yhdellä henkilöllä. Osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut tartunnalle.

Altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu. Karanteeniin on Itä-Hakkilan koulussa asetettu 59 henkilöä ja Sotungin koulussa 57 henkilöä, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet erillisen tiedotteen asiasta.

Molemmissa kouluissa todettuihin COVID-19-koronavirustapaukseen liittyy muuntovirusepäily.

Maskisuositus kuudesluokkalaisista alkaen

Vantaan kaupunki suosittelee edelleen, että oppilaat ja opiskelijat peruskoulujen kuudesluokkalaisista alkaen käyttävät koulussa kasvomaskia. Suositus perustuu THL:n 8.1. päivittämään kansalaisten kasvomaskisuositukseen.

– Maskien käyttö voi tietyissä tilanteissa vähentää merkittävästi altistuneiden määrää, ja näin myös karanteeniin määrättävien määrää. Maskia kannattaa siis ehdottomasti käyttää, kiteytetään tartuntatauti- ja hygieniayksiköstä.

Perusopetuksen oppilaat saavat koululta 4 maskia / päivä. Kukin koulu on ohjeistanut omista maskien jako käytännöistään. Oppilaat huolehtivat itse siitä, että heillä on tarvittava määrä maskeja käytössään. Oppilaat voivat käyttää myös omia maskeja, jos haluavat.

Toisen asteen opiskelijat hankkivat pääsääntöisesti maskinsa itse. Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä on kuitenkin päättänyt 24.11.2020, että jos toisen asteen opiskelijalla ei ole varaa hankkia kasvomaskeja tai kasvomaski on unohtunut kotiin, voi opiskelija noutaa kasvomaskin oppilaitoksen osoittamasta pisteestä.

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä. Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin. Ajan voi varata sähköisesti osoitteesta koronabotti.hus.fi tai Vantaan terveysasemien koronapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.