Helsingin ja Vantaan tavoitteena on perustaa seudullinen kaupunkiraideliikenneyhtiö

Helsinki ja Vantaa ovat selvittäneet mahdollisuutta perustaa yhteinen kaupunkiraideliikenneyhtiö. Vantaan raitioliikenteen on tämänhetkisen aikataulun mukaan määrä alkaa vuonna 2028.



Seudullisen yhteistyön tavoitteena on muun muassa saavuttaa synergiaetuja, varmistaa kokonaisuuden optimointi, keskittää raideliikenteen osaaminen yhteiseen yhtiöön ja toteuttaa laadukasta raideliikennettä kustannustehokkaasti. Lisäksi Vantaalla mielenkiinto seudulliseen yhtiöön liittyy raitiovaunukaluston yhteishankinnan ja varikon suunnittelun valmisteluun. Päätös Vantaan ratikasta tehdään selvitysten jälkeen Vantaan valtuustossa vuonna 2023.



Seudullinen kaupunkiraideliikenneyhtiö perustettaisiin tavalla, joka mahdollistaisi Espoon liittymisen mukaan myöhemmässä vaiheessa.



Valmistelu on alustavasti organisoitu siten, että Helsingin ja Vantaan yhteinen kaupunkiraideliikenneyhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2022 alussa.



Lisätietoa HKL:n verkkosivuilla: Seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön hallintomallin loppuraportti