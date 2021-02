Latukoneen matkassa – näin latuja tehdään ja hoidetaan Vantaalla

Kuva: Arya Wicaksono

Oikean lumitalven ja hyvien hiihto-olosuhteiden myötä kuntalaisilta on tullut paljon latuihin ja hiihtämiseen liittyvää palautetta ja kysymyksiä. Jotta saisimme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, hyppäsimme latukoneen matkaan jututtamaan latujen teon ja hiihtämisen asiantuntijoita Kai Lippojokea ja Pasi Yli-Sissalaa. He työskentelevät latukoneen kuljettajina Itä-Vantaan alueella.

Miten latujen teko etenee ensimmäisten luonnonlumien tultua?

Ensimmäinen vaihe on latupohjien tamppaaminen tiiviiksi alustaksi. Kun tiivistettyä lunta on 5-10 senttiä, pystymme ottamaan ison latukoneen käyttöön. Pohjien jälkeen kunnossapito hoidetaan tarvittaessa isolla latukoneella. Erittäin kosteissa ja märissä paikoissa, kuten jokien ja soiden ylityksissä, joudumme odottamaan kovempia pakkasia, jotta ne jäätyvät kunnolla.

Entä miten etenette, jos on satanut paljon lunta?

Jos lunta sataa jatkuvalla syötöllä erittäin paljon, ajamme latuja ensisijaisesti urheilupuistojen lähettyvillä olevilla valaistuilla laduilla, koska näillä alueilla on eniten käyttäjiä. Lumisateiden loputtua siirrymme kauemmas urheilupuiston alueesta hoitamaan esimerkiksi yhdyslatuja tai niin sanottuja korpilatuja.

Miksi latukone ei pääse joka paikkaan, esimerkiksi jokien ja soiden yli tai läpi?

Latukoneen painosta johtuen (noin 4 tonnia), märimpien ja pehmeämpien paikkojen ajaminen vaatii niiden jäätymisen kunnolla. Jotkut paikat ovat niin kapeita, ettei latukone mahdu siellä ajamaan. Tällaiset paikat sijaitsevat usein yksityisillä alueilla, joissa ei ole lupaa raivata puita tieltä.

Kuntalaiset kysyvät usein, miksi juuri minun lähialueellani ei ole latua? Mitä sanoisit heille?

Latujen ajo on jaettu kolmeen eri kategoriaan: ensimmäisenä urheilupuistot ja niiden lähialueiden valaistut ladut (peltoladut), toisena yhdysladut ja kauempana olevat valaistut pienemmät kuntoradat, ja kolmantena pistoladut sekä pulkkamäkien tasoitukset. Latukoneen työskentelynopeus on 5-15 km/h riippuen lumi- ja sääolosuhteista. Lumisateiden jälkeen latujen teko kaikilla alueilla vie yhdeltä henkilöltä noin kolme päivää.

Vantaalla on latuverkostoa noin 250 kilometriä ja käytössä yhteensä kolme latukonetta, joten kaikkialle ei ehditä samanaikaisesti latuja kunnostamaan.

Saako koiria ulkoiluttaa latu-alueilla?

Koirat eivät kuulu hiihtoladuille. Tämä perustuu lakiin. Koirien kanssa voi hiihtää erillisillä koiraladuilla.

Missä päin Vantaata on koiralatuja?

Itä-Vantaalla Hakunilan vanhan pururadan sisäpuolella kiertävä peltolatu ja Tikkurilan lähellä Ruskeasannan koiralatu. Länsi-Vantaalla koiralatu on Petikossa, lähtöpaikka parkkipaikalta.

Saamme paljon palautteita liittyen laduilla kävelemiseen. Mikä on Vantaan linjaus tässä asiassa?

Vantaalla, kuten monessa muussakin kunnassa, hiihtoladuiksi kunnostetuilla alueilla kävely on kielletty.

Missä sitten voi kävellä?

Aurattuja ja hiekoitettuja kävelyteitä on Vantaalla paljon.

Mikä on latumiehen pahin painajainen?

Jäiset ja vetiset kelit.

Entä millainen olisi latujen tekijän unelmasää?

Uutta lunta sopivasti, noin viisi senttiä, noin 5-10 astetta pakkasta, aurinkoinen ilma.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää latujemme käyttäjille?

Nauttikaa hiihtämisestä, kun kelit ovat kohdillaan.

Kuva: Emilia Kylänpää

Vantaalla on käytössä pääkaupunkiseudun yhteinen Ulkoliikunta.fi-järjestelmä, jonne päivitetään latujen reitit ja kuntotiedot. Pyrimme jatkuvasti pitämään tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Aika ajoin tekniset ongelmat hidastavat tietojen päivittymistä järjestelmään, jolloin otamme yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.



TEKSTI: EMILIA KYLÄNPÄÄ