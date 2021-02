Vastavuoroisuuksia-näyttely Vantaan taidemuseo Artsissa kertoo valtasuhteista ja vuorovaikutuksesta

Näyttely on osa Artsin yhteiskunnallisten näyttelyiden sarjaa ja on esillä 12.2.–16.5.2021.

Vastavuoroisuuksia-näyttelyn taiteilijat tuovat kriittisesti esille yhteiskunnan rakenteita ja niitä määrääviä arvoja. Vastavuoroisuus perustuu vuorovaikutukseen, jossa molemmat osapuolet arvostavat ja kohtelevat toisiaan samalla tavoin. Artsin näyttely kokoaa yhteen nykytaiteilijoita ja teoksia, jotka käsittelevät yhteiskuntamme valtasuhteita, käytäntöjä ja järjestelmiä. Nämä rakenteet määrittelevät ihmisryhmiä tai yksilöitä sen mukaan, miten hyvin he sopivat vallassa oleviin normeihin.

Näyttelyn teemat näyttäytyvät ihmisen elämässä esimerkiksi terveydenhuollossa, työssä ja arjen rutiineissa. Kenestä olemme riippuvaisia? Kenellä on valta päättää meihin vaikuttavista asioista ja miten päätökset vaikuttavat elämäämme? Mikä on normi? Näyttelyn taustalla on nykyinen poikkeusaika, jonka myötä nämä kysymykset ovat nousseet esille entistä voimakkaammin.

Caroline Suinnerin esineinstallaatiot koostuvat muun muassa lääkeruiskuista, -tableteista, irtotimanteista ja pillereistä. Yhdistettynä käyttöesineisiin kuten kenkään, ne ilmentävät tunteita ja arjen toimintoja tilanteessa, jossa sairastamisen on elämän keskiössä. Miten löytää tapoja olla ja elää kun kehon toimintakykyä on ylläpidettävä lääkkeiden avulla?

Antti Eskelisen piirustukset pureutuvat työttömän arkeen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Miten yhteiskunnan mekanismit alkavat toimia, kun yksilö ei ole yhteiskunnan silmissä tuottava eli ei vastaa työntekijän normia? Nayab Noor Ikramin interaktiivinen, avokonttorin työkoppia jäljittelevä installaatio antaa näyttelykävijän keskustella tietokoneen tekoälyn kanssa.

Harold Hejazin hiphop-fantasiaseikkailu kertoo Helsingissä asuvan fiktiivisen Harriharri -hahmon elämästä. Harriharri on uusi tulokas Suomessa, ja hän saapuu tänne suurin toivein. Vilpittömistä ponnisteluistaan huolimatta hän kohtaa esteitä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Pelin haastavimpien tasojen voittamiseksi Harriharrin on taisteltava byrokratiaa ja syrjäytymistä vastaan.

Omasta matkastaan suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi kertoo myös Sepideh Rahaa. Vantaalle asettunut, Iranista lähtöisin oleva Rahaa kertoo teoksissaan eri kulttuurien kohtaamisesta, sosiaalisista normeista, tavoista ja naisena olemisesta suomeksi, englanniksi ja farsiksi.

Historiallista perspektiiviä näyttelyyn tuovat Lauri Astalan pseudotieteestä ammentava installaatio sekä Ali Akbar Mehtan ja varialambon teoskokonaisuus, joka käsittelee poikkeusaikoja vuodesta 3000 eaa. tähän päivään saakka.

Valtaosa näyttelyn teoksista on uusia. Mukana näyttelyssä ovat Matti Aikio, Lauri Astala, Jessie Bullivant, Antti Eskelinen, Harold Hejazi, Nayab Noor Ikram, Ali Akbar Mehta ja varialambo, Aleksi Pietikäinen, AnnaLeena Prykäri, Sepideh Rahaa ja Caroline Suinner.

Vastavuoroisuuksia 12.2.–16.5.2021

Vantaan taidemuseo Artsi, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Aukioloajat: ti, ke, pe klo 11–18, to klo 13–20, la–su klo 11–16. Ma suljettu. Tarkista poikkeukset Artsin verkkosivuilta tai Artsin Facebook-sivuilta.

Vapaa pääsy.

Näyttelyn yleisötyö ja tapahtumat:

Yleisöopastukset torstaisin klo 17

Näyttelyn performanssit:

Ali Akbar Mehta ja varialambo 10.3., 14.4., 16.5.2021

Harold Hejazi 20.3.2021

Sepideh Rahaa 15.5.2021

Artsin yleisölauantait 20.3., 10.4., 15.5.2021.