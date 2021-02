Tsemppipuheluita ja koronatestiaikoja – Etäkoululaisille tarjotaan Lehtikuusen koulussa yksilöllistä tukea

Kasvatuskoutsi Päivi Määtän Lili-koira on toiminut perjantaisin koulukoirana. - Koiralla on ollut suuri vaikutus oppilaisiin. Lili saa aina vilkkaimmatkin rauhoittumaan, sylittelemään ja silittelemään. Kun siirryttiin etäopiskeluun, Lili ihmetteli tyhjentyneellä koululla, missä hänen kaikki kaverinsa ovat ja etsiskeli oppilaita.

Lehtikuusen koulussa koronavirukselle altistunutta henkilökuntaa ja oppilaita on poikkeuksellisen paljon karanteenissa. Koulun 6.‒9.-luokkalaiset siirtyivät etäopetukseen 3.2., ja 4.‒5.-luokkalaiset 8.2.2021. Etäopetukseen siirtyminen on sujunut jouhevasti, ja koulussa on hyödynnetty viime keväänä opittuja malleja.

Viime keväänä Lehtikuusen kouluun kerättiin etätuen tiimi heti koulujen siirtyessä etäopetukseen. Nyt etäopetuksen alkaessa myös tukitoiminta saatiin käynnistettyä yhden illan aikana, koska sille oli keväällä hioutunut toimiva malli. Tiimi reagoi nopeasti, kun oppilas tarvitsee apua.

- Tähtäämme siihen, että kaikki oppilaat tulevat kohdatuiksi, eikä kukaan tipu. Haluamme varmistaa, ettei kukaan oppilaista jää itsekseen, kertoo resurssiopettaja ja kasvatuskoutsi Päivi Määttä etätuen tiimistä.

Hieman alle 10 henkilön etätuen tiimi koostuu laaja-alaisista erityisopettajista, kahdesta resurssiopettajasta ja oppilaanohjaajista. Tiimi tukee perheitä ja oppilaita hyvin perhe- ja oppilaskohtaisesti tilanteen mukaan.

- Opettajat eivät välttämättä pysty etäopetuksessa tuntien aikana tavoittelemaan yksittäisiä oppilaita. Tällöin meidän tiimi ottaa tilanteesta kopin. Opettaja voi nopeasti kirjata tiimimme listalle esimerkiksi, että joku oppilas ei ole päässyt kirjautumaan Classroomiin. Keskustelemme opettajien kanssa tuen tarpeesta, ja tiimimme ottaa yhteyttä suoraan oppilaisiin tai huoltajiin. Soitamme perheisiin myös kysyäksemme kuulumisia ja tsemppaamme heitä, Määttä summaa.

Koululla on ollut päivittäin myös päivystysaika, jolloin oppilaat voivat turvavälein tulla paikan päälle kysymään apua tarvitsemassaan asiassa, vaikka sitten Classroomiin kirjautumisessa.

- Ymmärrämme, että osa perheistä on kovin kuormittuneita tilanteesta, ja pyrimmekin siihen, että yhteistyö kotien kanssa olisi avointa. Siksi tiimimme on tärkeää olla koko ajan ajan hermolla, ja yritämme pitää myönteistä tunneilmapiiriä yllä, Määttä kertoo.

Toimintaa tukevat myös koulun monikieliset ohjaajat. He tukevat ja tsemppaavat erityisesti oppilaita ja perheitä, joiden kotikieli on muu kuin suomi. Huoltajat tarvitsevat tukea esimerkiksi Wilman käytössä. Lisäksi monikielisiltä ohjaajilta on kyselty esimerkiksi koronatesteistä.

- Yhtenä päivänä soitin koronaneuvontaan ja olin saman hoitajan kanssa linjoilla kolme tuntia niin, että yhdistin aina vuorotellen uuden huoltajan puheluun ja toimin tulkkina puhelussa. Näin saimme varattua koronatestit monelle perheelle. Huoltajat olivat kovin kiitollisia siitä, että saivat asian hoidettua omalla kielellään, kertoo monikielisenä ohjaajana Lehtikuusen koulussa toimiva Sahro Ibrahim.

- Koronatilanne ja etäopetus aiheuttavat toki jännitystä ja hankalia tilanteita. Kaikki tarvitsevat tukea välillä, mutta tämä ei ole maailman loppu ja tästä päästään yli, Ibrahim tsemppaa.

Koronatilanteenkin keskellä Ibrahim muistuttaa:

- On erittäin tärkeätä ja jopa kriittistä motivoida ja uskoa oppilaisiin. Monelta oppilaalta puuttuu roolimalli, johon voi samaistua. Monikielisenä ohjaajana olen lisännyt tämän työhöni, ja kerron oppilailleni, että uskon heihin ja he voivat saavuttaa mitä vain, jos vaan ahkeroivat ja uskovat itseensä.

- Arvostamme jokaisen kouluyhteisön jäsenen suurenmoista ammattitaitoa ja ratkaisukeskeisyyttä tässä vaativassa tilanteessa. Etenemme päivän kerrallaan ja teemme parhaamme. Kannustaminen, opitun jakaminen ja yhteisöllinen myötätunto on suuri ilo aihe, kiitteleekin Lehtikuusen koulun rehtoritiimi.