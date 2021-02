Varian chat - odotettu lisä Varian asiakaspalveluun ja ohjaukseen

Vantaan ammattiopisto Varian chat aukesi ma 25.1. osoitteessa www.varia.fi. Varian opinto-ohjaajat päivystävät chatissa maanantaista perjantaihin klo 9─15. Tämän lisäksi sivuilla on opinto-ohjaajien rakentama ympäri vuorokauden toimiva chatbot, josta löytyy vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

- Ajatuksena on, että chat palvelisi erityisesti Variasta kiinnostuneista hakijoita. Vastaamassa ovat Varian omat opinto-ohjaajat, jolloin chat ei ole pelkästään infokanava vaan myös ohjauksellinen työkalu, kertoo Varian hakija- ja opiskelijapalveluiden esimies Satu Heinonen.

Chatin kautta tietoa saa helposti ja nopeasti. Chatissa voi kysyä tietoa myös työelämäpalveluista ja eri koulutusmuodoista. Chat on uusi keino saada matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa Variassa.

- Hakijoiden ja huoltajien kannalta tärkeä asia on se, että chatissa ovat vastaamassa Varian osaavat ja asiantuntevat opinto-ohjaajat, jotka pystyvät tarjoamaan chatin kautta todellista ohjausta ja neuvontaa. Chatin kautta on myös mahdollista sopia ohjauskeskustelun pitämisestä puhelimitse, jos aihe sitä vaatii, kertoo Satu Heinonen.

Tähän mennessä Varian chatissa on askarruttaneet monet hakemiseen ja opiskeluun liittyvät asiat.

- Yhteishaku lähestyy, joten kysymykset ovat olleet pääsääntöisesti hakemiseen liittyviä. Pitäisikö hakea jatkuvassa haussa vai yhteishaussa, kun on ylioppilas. Lisäksi on kysytty esimerkiksi, millaisilla nimikkeillä voi työllistyä, jos opiskelee esimerkiksi kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Pohdinnassa on ollut myös muun muassa opintotukeen liittyvät asiat, kertoo opinto-ohjaaja Sirpa Koppinen Variasta.

Myös yhdeksäsluokkaisten huoltajat ovat löytäneet Varian chatin.

- Toisella paikkakunnalla asuva huoltaja on pohtinut monenlaista liittyen tulevaan. Mielessä on ollut, millaista tukea nuori saa ja kuinka erilaiset käytännön asiat järjestyvät. Lisäksi Chatissa on kysytty muun muassa ammatilliseen koulutukseen valmentavasta Valmasta, jatkuvasta hausta ja erilaisista yksittäisistä asioista, kuten opintosuoritusotteen tulostamisesta, kertoo Varian opinto-ohjaaja Heli Toivonen.

Chat nopeuttaa tiedon saamista, kun sitä ei tarvitse etsiä.

- Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, kun saavat nopeasti vastauksia kysymyksiinsä, iloitsee Sirpa Koppinen.