Vantaalla rokotetaan ikääntyneiden lisäksi nyt myös riskiryhmiin kuuluvia 60-69-vuotiaita – uusi rokotuspiste avattu Hiekkaharjussa

Vantaalla rokotetaan tällä hetkellä pääosin kahta eri ryhmää kahdella eri rokotteella. AstraZenecan rokotteella rokotetaan 60–69-vuotiaita terveydentilansa vuoksi erittäin suuressa vakavan koronan riskissä (lista alla) olevia ja BioNTechPfizerin Comirnaty -rokotteella puolestaan tänä vuonna 80 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia. Myös kotihoidossa annettavat rokotukset alkoivat viikolla 6.

Rokotettavana olevien ryhmien käytössä olevien rokotteiden saatavuudessa on vaihtelua ja sen vuoksi rokotusaikoja on tarjolla eri määrät. Riskiryhmäläisille on tällä hetkellä tarjolla hyvin rokotusaikoja, sekä netin kautta varattaessa, että soittamalla. Ajan voi varata osoitteesta www.koronarokotusaika.fi tai takaisinsoittopalveluna numerosta 09 839 50090 (ma-pe klo 8-15).

Kansallisen ohjeen mukaan AstraZenecan rokote ei sovellu alle 18-vuotiaille eikä 70 vuotta täyttäneille, joten sillä rokotetaan terveydentilansa vuoksi koronan riskiryhmiin kuuluvia aikuisia alle 70-vuotiaita. Terveydentilansa riskiryhmään kuuluvien kohderyhmää porrastetaan ikäperusteisesti ja tällä hetkellä rokotetaan 60-69-vuotiaita. Kaikkia 70–80-vuotiaita henkilöitä rokotetaan ikäryhmäjärjestyksessä BioNTechPfizerin Comirnaty -rokotteella. Tämän ryhmän tarkemmasta rokotusajankohdasta tiedotamme myöhemmin.

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävien ja sitä vanhempien lisäksi heidän kanssaan rokotukseen on mahdollista samalla kertaa tulla erillisellä ajanvarauksella samassa taloudessa asuvat yli 65-vuotiaat henkilöt. Tällä hetkellä heidän ajanvarauksensa on mahdollista tehdä vain puhelimitse. Riskiryhmään terveydentilansa vuoksi kuuluvien 60–69-vuotiaiden mukana ei voi tulla rokotukseen samassa taloudessa asuvat, mikäli he eivät kuulu meneillään olevaan rokotusryhmään. Rokotuspisteellä tarkistetaan riskiryhmäläisten rokotusoikeus esimerkiksi Kela-kortilla tai muilla hoitoon liittyvillä dokumenteilla.

Vantaalla on avattu viime viikolla Hiekkaharjussa (Tennistie 1) toinen rokotuspiste. Sanomalassa toimii edelleen rokotuspiste osoitteessa Sanomatie 1, jonka sisäänkäynti sijaitsee Vantaankosken juna-aseman puoleisessa päädyssä.

Lista

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila: