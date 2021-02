Minne lisää kaupunkipyöräasemia Tikkurilassa ja lähialueilla - vastaa kyselyyn 3.3. mennessä

Vantaan kaupunkipyörien verkostoa tiivistetään tulevana kesänä Tikkurilan ympäristössä. Ehdotuksia uusien asemien paikoiksi voi kertoa verkkokyselyssä, joka on auki 3.3. asti osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Uusia asemia lisätään Tikkurilan, Viertolan, Simonkylän, Hiekkaharjun ja Jokiniemen kaupunginosien alueelle. Alueella on nykyisellään 25 asemaa, ja määrää on tarkoitus lisätä 15 asemalla. Tavoitteena on parantaa kaupunkipyöräjärjestelmän käytettävyyttä ja lisätä pyörien käyttäjämääriä.

”Käyttäjäpalautteissa on toivottu asemaverkoston tiivistämistä. Tiivistämistä kokeillaan ensin yhdellä alueella, ja jos verkoston tiivistäminen lisää käyttöä toivotusti, asemia lisätään myös muualle Vantaalla”, kertoo liikenneinsinööri Olli Tamminen.

Vantaalla on nykyisellään 1000 kaupunkipyörää 100 asemalla Tikkurilan, Myyrmäen, Aviapoliksen, Koivukylän ja Kivistön suuralueilla, erityisesti keskustojen alueilla ja juna-asemien lähellä. Uudet asemat toteutetaan jo olemassa olevia asemia kevyemmin, ja niitä voidaan tarvittaessa siirtää ja poistaa talvikaudeksi nykyisiä asemia helpommin.

Kaupunkipyöräjärjestelmää kehitetään tulevalla kaudella myös parantamalla pyörien käyttöönottoon ja palautukseen liittyviä järjestelmiä. Järjestelmän parannuksista ja uusien asemien sijaintipaikoista kerrotaan maaliskuun lopulla ennen kaupunkipyöräkauden alkua. Kaupunkipyöräkausi alkaa huhtikuun alussa ja jatkuu lokakuun loppuun.