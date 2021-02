Korson terveysasemalla COVID-19-altistus henkilökunnalla

Korson terveysaseman henkilökunnan keskuudessa on tapahtunut COVID-19-altistus, jonka vuoksi osa henkilökunnasta on siirtynyt karanteeniin. Altistuneita on noin kymmenen henkilöä, osa hoitajia ja osa lääkäreitä. Karanteenin vuoksi Korson päiväpoliklinikkatoiminta on siirretty Koivukylän terveysasemalle 28.2.2021 saakka. Altistuneet ovat käyneet koronanäytteenotossa ja nyt odotetaan tuloksia myös mahdollisen muuntoviruksen osalta.

Korson terveysaseman henkilökunta tekee etätyötä ja myös lääkäreiden etävastaanotot puhelimen välityksellä ovat mahdollisia. Korson terveysasemalla hoidetaan ajanvaraukseen perustuen esim. sairaanhoitajavastaanotolla haavahoidot. Terveysasemalle ei nyt tässä tilanteessa kannata tulla ilman ajanvarausta, koska henkilökuntaa on vähän paikan päällä.

Altistuminen on tapahtunut henkilökunnan lounastilassa. Altistuminen ei koske asiakkaita.

Olemme pahoillamme tästä tilanteesta.

Korson ja Koivukylän terveysasemat p. 09 839 35923