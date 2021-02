Lehtikuusen koulun koronatilanne 17.2.2021

Lehtikuusen koulussa on todettu COVID-19-tartuntoja eli koronavirustapauksia viimeisten neljän viikon aikana yhteensä 69. Karanteenissa on tällä hetkellä vielä 127 henkilöä.

Osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut tartunnalle. Altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Altistuneet ovat saaneet erillisen tiedotteen asiasta.

Suurten karanteenimäärien vuoksi 6.–9.-luokat siirtyivät etäopetukseen 3.2.2021 ja 4.–5.-luokat 8.2.2021. Etäopetus jatkuu näiden luokka-asteiden osalta 19.2.2021 asti. Tämän jälkeen on vielä viikon talviloma ennen normaaliin opetukseen palaamista.

Tapauksia on todettu useilla eri luokka-asteilla. Kaikkien tapausten välillä ei ole selkeitä yhteyksiä. Osa tartunnoista on todettu henkilöillä, jotka ovat olleet karanteenissa aiemman altistuksen perusteella. Koulun tiloissa ja/tai oppilaiden vapaa-ajan kontakteissa epäillään tapahtuneen jatkotartuntoja. Osa tartunnoista on todennäköisimmin peräisin muualta kuin koulusta. Koska suurin osa koulun oppilaista on etäopetuksessa, suurin osa uusista tartunnoista ei ole aiheuttanut altistumisia koulussa.

Useisiin koulussa todettuihin tapauksiin liittyy muuntovirusepäily

Tapauksia ei ole varmistettu muuntoviruksen aiheuttamiksi, mutta alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla muuntovirus. Koska tietoa muuntoviruksen tarttuvuudesta on vielä vähäisesti, on kontakteja määritelty altistuneeksi tavallista herkemmin. Altistuneet on ohjattu koronanäytteeseen heti sekä toistamiseen ennen karanteenin päättymistä.

Uusien tartuntojen ilmaantuessa Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö tekee koulun kanssa yhteistyötä tapausten selvittämiseksi ja altistuneiden kartoittamiseksi. Ensisijaisesti koulu on yhteydessä niihin oppilaisiin/heidän huoltajiinsa ja henkilökunnan jäseniin, jotka ohjataan karanteeniin. Myös koulun muita oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa tiedotetaan tilanteen etenemisestä tarpeen mukaan heti, kun mahdollista.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa uudelleen.

Hidasta epidemiaa!

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki

noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta,

vähentävät lähikontaktien määrä ja huolehtivat turvaväleistä,

käyttävät maskeja maskisuositusten mukaisesti,

jäävät heti kotiin ja hakeutuvat testiin, mikäli ilmenee vähääkään koronavirukseen viittaavia oireita.

Ajan voi varata sähköisesti Koronabotista tai koronaneuvontapuhelimesta arkisin klo 8–18 ja viikonloppuisin klo 9–18, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä.

Tietoa koronaviruksesta THL:n verkkosivuilla Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus.