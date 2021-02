Vantaan kaupunki ottaa käyttöön monikielisen tekoälybotin avuksi koronaviestintään

Vantaan kaupungin nettisivuille lanseerattiin monikielinen Covid-19 bot eli tekoälyllä toimiva sovellus, vastaamaan kaupunkilaisten kysymyksiin koronavirukseen liittyen. Botti julkaistiin kaupungin koronasivuilla sekä terveysasemien sivuilla.

Kaupunkilainen voi kysyä botilta koronaviruksesta noin sadalla eri kielellä vuorokauden ympäri. Botin kielitaito perustuu englannin kielestä tehtyihin konekäännöksiin. Kielioppivirheitä varmasti tulee, mutta tavoitteena on, että viestien tärkein merkitys välittyy. Botti auttaa asiakasta saamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa koronaviruksesta. Botti kerää tietonsa muun muassa Vantaan kaupungin, HUS:n ja THL:n verkkosivuilta. Botti on oppiva, joten jos tiedot sivustoilla muuttuvat, botti huomaa tämän pienellä viiveellä ja muuttaa vastauksiaan.

Botti pitää kiinni yksityisyydensuojasta: chat-keskustelut käydään anonyymisti. Botti ei tallenna mitään tietoja, jotka tunnistavat asiakkaan, kuten IP-osoitteita. Botti kerää tietoa siitä, mitä siltä kysytään useimmin, ja myös siitä, mihin se ei osaa vastata. Näin pystytään tunnistamaan erityistä huomiota vaativia ongelmia ja kouluttamaan bottia vastaamaan paremmin sille tulevaisuudessa esitettyihin kysymyksiin. Palautetta botin toiminnasta voi antaa sen oikeassa reunassa olevan napin kautta.

Botilta voi kysyä neuvoa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin liittyen:

Kuinka suojautua koronavirukselta?

Ketkä kuuluvat riskiryhmään?

Miten tulee toimia, jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan?

Mistä saa apua arkeen ja toimeentuloon poikkeusoloissa?

Miten pääsee koronavirusrokotukseen?

Smartbot-palvelun tuottaa Neuvo Oy Global yhteistyössä IBM:n kanssa. Neuvo Oy Global on suomalainen startup-yhtiö, joka tuottaa palveluita, joiden tehtävä on auttaa kuntia viestinnän monikielisyyteen liittyvissä haasteissa. Botti on hankittu aluksi koekäyttöön kolmen kuukauden ajaksi.