Koronarokotusten aikoja nyt uusille ikäryhmille

Ajan koronarokotukseen voi varata tänä vuonna 75 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat vantaalaiset, sekä lisäksi 20–69-vuotiaat terveydentilansa vuoksi erittäin suuressa vakavan koronan riskissä olevat. Suosittelemme varaamaan ajan ensisijaisesti koronarokotusaika.fi -palvelusta.

Ikääntyneiden rokotukset ovat edenneet, nyt ajan voivat varata myös tänä vuonna 75 vuotta (1946 tai aiemmin syntyneet) täyttävät vantaalaiset. Tätä ikäryhmää rokotetaan BioNTechPfizerin Comirnaty -rokotteella.

Riskiryhmien rokotuksissa uutena ikäryhmänä ovat 20-49-vuotiaat. Riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus (ryhmä 1, katso tarkemmat tiedot) rokotetaan AstraZeneca-rokotteella ja sitä annetaan tällä hetkellä 20–69-vuotiaille (1952-2001 syntyneet). Myöhemmässä vaiheessa tähän ryhmään kuuluvia 16-17-vuotiaita rokotetaan toisella rokotteella, sillä kansallisen ohjeen mukaan AstraZenecan rokote ei sovellu alle 18-vuotiaille. Se ei sovellu myöskään 70 vuotta täyttäneille.

Vantaa on lähestynyt rokotusasioissa puhelimitse kaikkia tänä vuotta 80 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia vantaalaisia, joiden puhelinnumero löytyy asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Lisäksi heille on lähetetty postitse infokirje, jossa on kerrottu rokotuksista ja ajanvarauksesta. Kirjeen saapumista ei tarvitse odottaa, vaan kohderyhmään kuuluva voi varata ajan ensisijaisesti osoitteesta http://www.koronarokotusaika.fi tai takaisinsoittopalveluna numerosta 09 839 50090 (ma-pe klo 8-15).

Seuraa ajantasaista tiedotusta rokotusasioissa: vantaa.fi/koronarokotukset