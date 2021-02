Lasten ja nuorten harrastustoiminta toteutettava 25.2. alkaen ilman lähikontakteja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 24.2.2021 velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijat varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätös tarkoittaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten tiloissa ja alueilla toteuttavassa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ei saa olla lähikontakteja.

Etelä-Suomen AVI:n päätös velvoittaa HUSin alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. AVIn päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja on tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 d mukainen.



Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa kaupunkien tiloissa tarjoavien toimijoiden on lisäksi tehtävä tartuntatautilain 58 h §:n mukainen kirjallinen suunnitelma lähikontaktien estämiseksi. Suunnitelmana toimii terveysturvallisuuslomake, jonka lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoavat toimijat toimittavat kaupungille. Päivitetty, tartuntatautilain mukainen terveysturvallisuuslomake toimitetaan toiminnan järjestäjille täytettäviksi maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Päivitetyn lomakkeen täyttämistä edellytetään myös jo sen kertaalleen palauttaneilta.



Tartuntatautilan velvoitteet lähikontaktien välttämisestä koskevat sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Se koskee myös toimijoiden rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.