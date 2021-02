Vantaan tartunnanjäljityksen ruuhkaa puretaan monin eri keinoin

Koronavirustartuntojen ja muuntovirusten määrän merkittävä lisääntyminen ja niistä johtuvat joukkoaltistumiset ovat aiheuttaneet Vantaalla tartunnanjäljitykseen ruuhkaa.

Covid-19-tartunnan saaneen henkilön tartunnan jäljitys ja kontaktien selvittäminen rajoittavat taudin leviämistä. Yhteydenottoon liittyy henkilön asettaminen eristykseen ja neuvonnan antaminen. Lisäksi arvioidaan mahdollinen lääkityksen tarve ja huolehditaan eristykseen määrätyn perustarpeista, esim. ruokahuollosta. Tartunnan saaneen lähikontaktit kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Tartunnanjäljityksen prosessit on hiottu sujuviksi, mutta haasteeksi on muodostunut tapausten jatkuvasti kasvava määrä ja sitä myötä työntekijöiden saatavuus.

Vantaan tartunnanjäljitystä on vahvistettu jo useaan otteeseen ja henkilöstömäärää on lisätty suuressa mittakaavassa. Työntekijöitä on siirretty sisäisesti muista palveluista, uusia henkilöitä rekrytoidaan jatkuvasti ulkopuolelta, sekä ostopalveluita on hyödynnetty. Myös vapaaehtoisia ja opiskelijoita on toiminnassa. Tartunnanjäljityksessä työskentelee pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, koska positiivisten ensikontakti vaatii hoidon tarpeen arviota ja lisäksi tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Sisäisten työntekijäsiirtojen myötä useita palveluita, kuten ennaltaehkäiseviä toimintoja ja kuntoutusta, on jouduttu supistamaan.

Vantaalla valtaosa tartunnoista todetaan alle 50-vuotiailla. Suuresta tapausmäärästä huolimatta Vantaan sairaalassa ja hoivakodeissa on kohtuullisen rauhallinen tilanne koronatartuntojen osalta. Helsinki-Vantaan lentoasemalta tapauksia löytyy tällä hetkellä varsin vähän, 0-10 tapausta päivässä. Joukkoaltistuksia todetaan erityisesti kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla. Näissä tartunnanjäljitys on aloitettava mahdollisimman nopeasti, jotta altistuneet saadaan ohjattua karanteeniin ja näin estettyä jatkotartunnat.

Henkilöt, jotka saavat positiivisen tuloksen koronatestistä, saavat tekstiviestillä tiedon heti tuloksen valmistuttua. On tärkeää, että tällöin tartunnan saanut jää heti karanteeniin, eikä ole kontaktissa muiden kanssa. Tartunnan saaneelle soitetaan mahdollisimman nopeasti, mutta jäljityksen ruuhkan takia siihen voi mennä jopa useampi päivä. Tartunnan saaneen on tärkeä miettiä tulevaa jäljityssoittoa varten mahdollinen tartunnan lähde ja kontaktit.