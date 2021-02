Harrastustoiminta keskeytetään yli 12-vuotiailta 1.–31.3. – asiointipisteitä auki rajoitetulle asioinnille

Harrastustoiminta keskeytetään yläkouluikäisten tai sitä vanhempien toiminnassa. Kaupungin palvelupisteistä kirjastot, asukastilat ja Vantaa-infot ovat avoinna jatkossakin rajoitetulle asioinnille.

Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä on päättänyt eilisten hallituksen linjausten toimeenpanosta Vantaalla. Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään 1.–31.3. väliseksi ajaksi. Päätöksen perusteella harrastustoiminta keskeytetään kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen yksityisten tilojen käytöstä harrastustoimintaan.



Kaupunki ohjeistaa omia kumppaneitaan harrastustoiminnan järjestämisestä. Myös alle 12-vuotiaiden harrastustoiminnassa on huolehdittava, että 2 metrin turvavälit tosiasiallisesti pystytään pitämään. Harrastustoiminnan järjestäjien on laadittava suunnitelma toiminnan toteuttamisesta terveysturvallisesti.



Kaupunki on toimittanut harrastustoiminnan järjestäjille lomakkeen terveysturvallisuussuunnitelmaa varten palautettavaksi ensi viikon aikana. Kaupungin omasta palvelutoiminnasta laaditaan vastaavat suunnitelmat.



Kirjastot, asukastilat ja Vantaa-infot palvelevat jatkossakin rajatusti. Aikuisten perusopetusta toteutetaan pienryhmissä, samoin nuorten pienryhmätoimintaa. Taiteen perusopetus jatkaa lähiopetuksena alakoululaisten ja sitä nuorempien osalta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yläkoululaisten ja sitä vanhempien opetus siirtyy etämuotoon.



- Haluamme taata lähiasiointimahdollisuuden kaupunkilaisille myös sulkuaikana ja siksi pidämme rajoitetusti auki meidän keskeiset asiointipisteemme ja varmistamme turvallisuuden tarkentamalla turvallisuusperiaatteita, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.



Kaikissa palveluissa noudatetaan tosiasiallisia kahden metrin turvavälejä. 6 henkilön rajaus koskee ainoastaan yleisötilaisuuksia, joten ryhmäkoot voivat olla suurempia myös jatkossa.

Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset

Harrastustoiminta keskeytetty yli 20-vuotiailta

Harrastustoiminta keskeytetty yläkouluikäisten tai sitä vanhempien osalta 1.–31.3.

Alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa lähikontaktit täytyy välttää

Harrastustoimintaan laadittava terveysturvallisuussuunnitelma

6 henkilön rajaus ei koske harrastustoimintaa, vaan ainoastaan yleisötilaisuuksia

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä.

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet