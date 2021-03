Näin vantaalaiset saivat vaikuttaa vuonna 2020

Vaikuttamismahdollisuuksia oli Vantaalla tarjolla virkavalinnasta osallistuvaan budjetointiin.

Vantaan kaupunki on vuodesta 2018 kartoittanut asukkaille tarjottuja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen. Vuoden 2020 raportointiin kertyi mm. kyselyitä, asukastilaisuuksia ja yhteissuunnittelua kaikilta kaupungin toimialoilta. Yhteensä vuonna 2020 tarjottuja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia listattiin lähes 400, eniten kasvatuksen ja opetuksen toimialalla. Kasvua vuodesta 2019 on 150 osallistumismahdollisuuden verran. Vuodesta 2018 lähtien uusia vaikuttamismahdollisuuksia kuntalaisille on tarjottu yhteensä yli neljäsataa.

Osallistujia raportoiduissa osallistumismahdollisuuksissa oli yhteensä noin 74 000. Yleisimmin käytettiin sähköisiä menetelmiä, mikä johtunee koronavuoden digiloikasta ja OsallistuvaVantaa.fi-sivuston käyttöönotosta. Raportointi ei kata kaikkea osallisuustyötä, sillä moni kaupungin palvelu sisältää asukasosallisuuden tukemisen jo itsessään ilman erillisiä toimia.

Ruusuvuoren koululla oppilaat osallistuvat virkavalintaan

Yksi vaikuttamismahdollisuuksista oli oppilaiden osallistuminen virkavalintaan Ruusuvuoren koululla Korsossa. Rehtori Salla Rytilä kertoo, että kyseessä on vakiintunut käytäntö, näytetunnista ilmoitetaan jo hakuprosessin alussa. Yleensä virkaan harkittavat ehdokkaat pitävät näytetunnin jollekin koulun ryhmälle. Viime keväänä musiikinopettajan virkaa hakenut oli jo puolen vuoden ajan opettanut monia koulun oppilaita. Niinpä virkavalintaan haettiin neutraalia oppilasryhmää Wilma-viestien avulla. Silloin kasiluokkalainen Aleksandra Tengen ilmoittautui mukaan.

– Oli kiinnostavaa nähdä erilaisia opetustapoja, Tengen kertoo. Alun perin näytetunteja piti olla kolme, mutta kolmas hakija perui. Aleksandran mukaan toinen tunti oli selvästi parempi ja opettajan positiivinen asenne sai innostumaan tunnin teemasta.

Virkavalintaan osallistuvia oppilaita kehotettiin vähän haastamaan opettajaa, jotta tilanteesta saisi autenttisemman. – Opettajan tehtävänä on kohdata murrosikäisiä niin, että jokaisella turvallinen olo. Näytetunnin aikana näkee paljon, mitä ei voi kysyä haastattelussa, Rytilä toteaa.

15 oppilaasta koostuva ryhmä arvioi kahden näytetuntia pitäneen hakijan taitoja Google Forms -kyselyllä. Kyselyyn oli Aleksandra Tengenin mielestä suhteellisen helppo vastata, osa kysymyksistä tosin mietitytti pidempään. Oppilaiden lisäksi näytetunneille osallistuivat rehtori ja apulaisrehtori. Kun verrattiin haastattelijoiden ja oppilaiden näkemyksiä, valinnasta oltiin samaa mieltä.

Osallistuminen virkavalintaan oli Tengenin mukaan kivaa ja innostavaa. Rehtori Rytilä kertoo, että hakijat pitävät näytetuntia arvokkaana, mutta jännittävänä osana valintaa. – Jos jostain etukäteen kysytään, niin tästä. Koska valinta tehdään elinikäiseen virkaan, tuntuu kunnia-asialta, etteivät aikuiset tee sitä yksin, Rytilä päättää. Myös tänä keväänä pidetään näytetunteja. Nyt haussa ovat äidinkielen, kotitalouden ja liikunnanopettajan virat.