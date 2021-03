Työtä inhimillisesti sydämellä - perhe- ja sosiaalipalvelut palkitsivat työntekijöitänsä

Vantaan perhe- ja sosiaalipalvelut palkitsivat kuusi työntekijäänsä erinomaisesta asiakaslähtöisestä työstänsä. Palkitut ovat esimerkillisiä ihmissuhdetyön osaajia sekä inhimillisiä ammattilaisia. Kuukausittaisella palkitsemistilaisuudella halutaan nostaa positiivisuuden ja työntekijöiden arvostuksen asemaa palvelualueella. Työyhteisöt saavat itse nimetä palkitut keskuudestaan ja tällä kertaa ehdokkaita oli ilahduttavan paljon.

-Tämän kuukauden palkinto on erityisen tärkeä. On hienoa, miten asiakkaamme voivat saada tällaista kohtaamista palveluidemme parissa, kiittelee palkittuja perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Mirja Varis.

Aitoa auttamisenhalua asiakkaiden hyväksi

Maahanmuuttajapalveluiden palkittu Teija Seppä on työskennellyt pitkään turvapaikanhakijoiden parissa sekä toimii myös aktiivisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudun paperittomien asiakastyöryhmässä. Seppää kiitetään ammattitaidostaan ja tiimityöskentelystä yli toimipisterajojen. Erityisesti häntä kuvataan ”toivon ja inhimillisyyden” lähettiläänä.

-Työskentelen paperittomien parissa ja vaikka palveluita on heille vain hyvin rajallisesti, pienen tiimimme tavoitteena on yksilöllisesti auttaa kaikkia ja ohjata heidät tarvittaessa oikeaan paikkaan. Aina pyritään löytämään jotain apua, kertoo Seppä.

Aikuisten sosiaalityötä tekevä Johanna Koivisto palkittiin myös asenteestaan hoitaa haastavatkin tilanteet kunnioittavasti ja tarvittaessa jämptisti sekä siitä, että hän on aina auttamassa kollegoitaan. Koivistolla onkin pitkä kokemus aikuissosiaalityön vaativasta asiakaskunnasta, jonka kanssa työskentelyyn hän on sitoutunut.

-Olen yllättynyt, mutta kiitollinen ja iloinen saamastani palkinnosta. Kiitos myös työkavereille, jotka olisivat yhtälailla ansainneet kiitokset hyvästä työstään asiakkaiden kanssa. Meillä tehdään hyvää yhteistyötä niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden ja lähiverkostojen kanssa, kertoo Koivisto.

Kohtaamisissa tarvitaan arvostusta ja inhimillisyyttä

Lapsiperheiden sosiaalityöstä ja lastensuojelusta haluttiin palkinnoilla nostaa erityisesti kohtaamistyötä vaativaa laitosten sosiaaliohjaustyötä. Kuuselassa sosiaaliohjaajana toimiva Karoliina Parviainen on ollut mukana kehittämässä perhekuntoutusta ja hoitaa työnsä kunnioittavasti, ratkaisukeskeisesti ja asiakasta kuunnellen. Hänet palkittiin eritysesti siitä, miten hän näkee toivoa siellä, missä moni ammattilainen olisi jo luovuttanut.

Toinen palkittava yksikön vastaava ohjaaja Seija Lappalainen on tehnyt töitä Vantaalla jo yli 35 vuotta ja kokemus onkin opettanut nöyryyttä, inhimillisyyttä ja arvostusta. Lappalaista kuvataankin turvallisena aikuisena, joka tulee mukaan niin lähisukulaisten hautajaisiin kuin vaikeisiin neuvotteluihin.

-On hienoa, että voin toimia mallina muille. Olen itsekin oppinut muilta, niin kollegoilta kuin lapsilta ja heidän läheisiltä. Tämän on tietysti minulle työ, mutta tehtäväni on olla nuoria ja lapsia varten. Haluan olla tasavertainen ja rehellinen aikuinen, tiivistää Lappalainen oppimaansa.

Kollegat arvostavat myös toisiaan

Psykososiaalisten palveluiden palkitut Jari Honka ja Minna Larvio palvelevat kaikkien yksiköiden asiakkaita ja tekevät laajaa verkostotyötä. Larvio toimii poliisilaitoksen sosiaalityöntekijänä ja onkin Vantaalla ainoa tämän palvelun työntekijä. Häntä kuvaillaan asiakkaita kunnioittavana ja eettisesti toimivana.

-Työssäni kivointa on asiakkaiden kohtaaminen ja heidän puolustamisensa. Tämä palkinto onkin sosiaalityöntekijänä paras palkinto, mitä työntekijä voi oikeastaan saada, kiittää Larvio.

Honka toimii puolestaan tukihenkilötoiminnassa sosiaaliohjaajana ja hän osaa kohdata asiakkaat ainutlaatuisesti ammattitaidollaan sekä inhimillisyydellään. Kiitosta Honka saa myös työyhteisön ilmapiirin luomisesta itseironisilla kevennyksillä ja huumorillaan.

-Haluan vielä sanoa, kuinka hienoa huomata, miten lämpimästi kollegoista puhutaan meillä. Oli hyvin koskettavaa lukea näitä ehdotuksia, summaa koko palvelualueen ilmapiiriä vielä psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkö Reetta Voutilainen.